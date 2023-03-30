Українська співачка Alina Pash розповіла про стосунки з колективом Kalush Orchestra після поразки на Нацвідборі Євробачення-2022. Артистка відверто назвала їхні взаємини "галімими".
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Alina Pash про скандал із солістом Kalush
Я не поважаю Псюка. Він мені не може нормально дивитися в очі. На Нацвідборі не дивився, коли я намагалася перед усім цим поговорити. Зате всі інші члени команди дуже класні. Вони мені подобаються, спілкувалися зі мною,
– зізналась виконавиця.
Alina Pash зауважила, що поважає гурт Kalush Orchestra за їхні пісні, адже вони творять музику у схожому стилі. До того ж співачка щиро вболівала за них на Євробаченні.
"Я їм плюсую за це. Це допомагає витісняти з плейлистів людей російську музику. Це просто, мабуть, особиста історія моя і Олега. У нас не склалося спілкування, мені не подобається його манера. Мені здається, якби я могла, я б його просто обкидувала галімими словами без матюків. Так буває", – додала артистка.
Інтерв'ю з Alina Pash: дивіться відео онлайн
Що сталось між артистами
- Ще до фіналу Національного відбору на Євробачення-2022 Alina Pash звинуватила Kalush Orchestra у плагіаті. Начебто вони використали елемент з її пісні у своєму переспіві щедрівки.
- Представники гурту погодилися, що музика звучить схоже, але крадіжку заперечили. Вони підкреслили, що щедрівка – народна пісня.
- Уже на конкурсі Олег Псюк лаконічно коментував конфлікт: "Не "билися ніякі горшки". Ми "щедрували" і нам сказали, що у нас схожа партія баса. Не було ніяких "горшків", ніхто нічого не бив. Немає ніяких конкурентів, я не думаю про це".