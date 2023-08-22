"Пробирає до мурах": Jerry Heil та поляк PRZYŁU випустили чуттєву пісню до Дня Незалежності

Українська співачка Jerry Heil заспівала у дуеті з польським репером PRZYŁU. Артисти випустили пісню BRACIA до Дня Незалежності України. Шанувальники зізнаються, що трек пробирає до мурах та розчулює до сліз.

У пісні розповідається про дружбу між українцями та поляками. Додамо, що Яна Шемаєва (справжнє ім'я Jerry Heil) не вперше робить дует з поляками – півроку тому вона випустила спільну пісню з артистом Ochman.

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Співачка наголосила, що Польща першою прийняла і надала прихисток людям, які залишили домівки через повномасштабне вторгнення. І досі Україна відчуває потужну підтримку від поляків.

Ми написали епічну оду єдності наших народів: про тих, хто виявився справжніми сестрами і братами. Мелодію та текст приспіву створив сам PRZYLU. Чуючи його рядки польською, не потрібно перекладу, щоб зрозуміти сенс. В цьому і є сила справжньої музики,

– каже Jerry Heil.

Jerry Heil та PRZYŁU випустили пісню BRACIA: дивіться відео онлайн

Виявляється, артисти створили цю пісню у 2022 році, але лише зараз вирішили випустити її – до Дня Незалежності України.

"Саме на такі знакові свята, як День Незалежності, ми дякуємо усім, хто боровся і продовжує боротись за нашу країну, а також тим, хто стоїть пліч-о-пліч… В історії наших країн є багато спільних подій, і ми разом боремось проти спільного ворога", – наголошують співаки.

Цікаво й те, що композиція BRACIA була написана за годину, а готовий трек з аранжуванням та бек-вокалом був створений протягом того ж дня.

Ми вчили версії один одного рідними мовами. Емоції переповнювали, продюсер створив неймовірну етнічну частину. Я вважаю цей уривок дуже важливим і пам’ятним,

– сказав репер PRZYŁU.

Реакція мережі

Шанувальники української співачки висловили своє захоплення в коментарях. Їм дуже сподобався трек артистів:

"Нова пісня і знову шедевр! До мурах, пробирає до кісток!"

"Дуже сильно! Ви молодці, дякуємо за підтримку".

"Пісня чудова, пробирає до мурах! Дякую усім народам за підтримку, слава кожному герою, який воює за Україну".

"Чудова ідея і дуже гарна, дипломатична, потужна пісня".

"Неймовірна сила в цієї пісні. До сліз пробирає, розуміючи, які ж випробовування ми проходимо. Дякуємо полякам".

"Неймовірно гарна, потужна пісня до мурах".

Лише нещодавно Jerry Heil вразила фанів піснею "Благословенна Земля". Кліп до треку знімали на батьківщині артистки – на Київщині. У композиції згадані постаті, що формували державність України та події сучасності, які впливають на майбутнє.