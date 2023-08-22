Слова та музику створив Олександр Пономарьов. Виявляється, ця пісня була написана ще до повномасштабного вторгнення.

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Тополя, Пономарьов, Дзідзьо та ALEKSEEV заспівали разом

До виконання романсу долучилися відомі артисти, серед яких Тарас Тополя з гурту "Антитіла", Михайло Хома (Дзідзьо) та Микита Алексєєв (ALEKSEEV). У композиції звучать дуже романтичні слова: "На світі так багато красивих дівчат, але мені миліша моя".

Цікаво, що Олександр Пономарьов планував випустити пісню "Миліша" 1 березня 2022 року, проте повномасштабна війна змінила всі плани. Артист вагався, чи варто випускати цей романс зараз, тому порадився з військовим, той його підтримав.

Я показав нову пісню, розповів історію про те, що планував премʼєру цієї пісні на 1 березня минулого року , але… Він дуже цікаво відповів – терміново її випускай і не тягни, бо в нас в Україні зараз дуже багато розлучень, а потрібно – щоб було більше весіль,

– пригадав Пономарьов.

Співаки навіть зняли відео до пісні "Миліша". У кадрі артисти постали в костюмах посеред кімнати та чуттєво заспівали про своїх коханих.

Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя, ALEKSEEV – "Миліша": дивіться відео онлайн

Реакція мережі на романс

Шанувальники були в захваті від голосів артистів. Їм дуже сподобався цей романс. У коментарях вони написали свої враження: