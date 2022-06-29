Українські зірки Jerry Heil та Alyona Alyona продовжують усіма способами підтримувати народ та збирати кошти на потребу армії. Днями вони дали концерт у несподіваному місці.

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Jerry Heil та Alyona Alyona заспівали в кафе

Виконавиці розповіли, що заспівали в кафе прямо на стільцях. Це відбулося в Польщі. Jerry Heil та Alyona Alyona поділились, що змогли зібрати в закладі 7 тисяч злотих, щоб купити дрон.

Ми з Альоною дали у Варшаві в кафе благодійний концерт, сидячи на кафешних стільцях. А ще на цьому концерті нам вдалося дозбирати 7 тисяч злотих для організації і придбати дрон, який поїхав до України,

– розповіли зірки.

Jerry Heil та Alyona Alyona заспівали в кафе в Варшаві: дивіться відео

Зауважимо, Jerry Heil заспівала у Варшаві свій новий трек "Мрія". У цій пісні вона згадала про місто Щастя на Луганщині та найбільший у світі літак "Мрія", створений київським КБ імені Антонова. Також у треці є рядки з української приказки.

Додамо, Jerry Heil та Alyona Alyona продовжують активно співпрацювати. Вони не тільки виступають разом, але й випускають пісні про війну – у них вийшло вже 3 треки. Одним з останніх є композиція "Чому".