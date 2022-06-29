Украинские звезды Jerry Heil и Alyona Alyona продолжают всеми способами поддерживать народ и собирать средства на нужды армии. На днях они дали концерт в неожиданном месте.

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Jerry Heil и Alyona Alyona спели в кафе

Исполнительницы рассказали, что спели в кафе прямо на стульях. Это произошло в Польше. Jerry Heil и Alyona Alyona поделились, что смогли собрать в заведении 7 тысяч злотых, чтобы купить дрон.

Мы с Аленой дали в Варшаве в кафе благотворительный концерт, сидя на кафешных стульях. А еще на этом концерте нам удалось подсобирать 7 тысяч злотых для организации и приобрести дрон, поехавший в Украину,

– рассказали звезды.

Jerry Heil и Alyona Alyona спели в кафе в Варшаве: смотрите видео

Заметим, Jerry Heil спела в Варшаве свой новый трек "Мрія". В этой песне она вспомнила о городе Счастье на Луганщине и крупнейшем в мире самолете "Мрия", созданном киевским КБ имени Антонова. Также в треке есть строчки из украинской поговорки.

Добавим, Jerry Heil и Alyona Alyona продолжают активно сотрудничать. Они не только выступают вместе, но и выпускают песни о войне – у них вышло уже 3 трека. Одним из последних является композиция "Чому".