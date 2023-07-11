Це жесть, – Jerry Heil пригадала, як сусід погрожував її зґвалтувати у 13 років

Співачка Jerry Heil зіткнулася з переслідуванням фаната. Вона також пригадала моторошну історію, як у дитинстві їй писав сусід із погрозами про зґвалтування.

Артистка, справжнє ім’я якої Яна Шемаєва, зізналася, що тоді їй було лише 13 років, вона ходила до школи. Нещодавно в інтерв'ю 24 Каналу Jerry Heil розповіла, як змінилася за останній рік та чи має зараз стосунки.

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Jerry Heil погрожував сусід

Співачка зізналася, що сусід писав їй, що зґвалтує у 13 років.

Мені тоді писав сусід, що я тебе зґвалтую. Щоразу я проходила через його двір, коли йшла до школи. Це жесть,

– поділилася артистка.

Нагадаємо, що Jerry Heil вже тривалий час переслідує фанат із Росії. Ще до повномасштабної війни він приїжджав до неї з Іркутська на фан-зустріч до Львова, а до цього писав непристойні речі. Тоді співачка викликала поліцію, але ті лише посміялися.

За словами Яни, дії з його боку тривають донині. Зокрема, зловмисник атакує її соцмережі. А днями Jerry Heil розповіла, що переслідувач дістався до її викладача. Він писав йому про те, щоб той видалив зі свого акаунта весь контент з артисткою.

Дивіться інтерв’ю з Jerry Heil: відео

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