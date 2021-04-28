Чоловік відомої виконавиці Бейонсе та успішний репер Jay-Z рідко ділиться деталями особистого життя. Та цього разу він відверто розповів про сім'ю та виховання дітей. Подружжя виховує 3 дітей: 9-річну доньку Блю Айві та 3-річних двійнят Румі й Сера.

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Jay-Z про сім'ю та дітей

Артист поділився, що секретом щасливої сім'ї та успішних стосунків – є любов.

Відчувати любов – найважливіше для дитини. А не ось це: "Я створив бізнес, яким потім будете займатися ви. Я роблю це заради вас",

– розповів Jay-Z.

Репер переконаний, що важливо підтримувати дітей у кожних їхніх зацікавленнях. Натомість не слід нав'язувати свою думку та робити вибір замість них.

"Що, коли моя дитина не захоче займатися музикою або спортом? Навіть не уявляю! Але до тих пір, поки дитина відчуває підтримку, не буде нічого неможливого. Нам, дорослим людям, хочеться, щоб діти робили певні речі, але ми багато чого не знаємо. Ми всього лише провідники", – вважає Jay-Z.

Jay-Z про карантин

Знаменитість розповів, що обмеження через пандемію коронавірусу пішли родині тільки на користь. Вони нарешті мали можливість проводити багато часу разом, зближуватися та розуміти один одного.

Наша мета полягає в тому, щоб переконатися, що ми забезпечуємо своїм дітям люблячу атмосферу, що ми уважні до того, ким вони хочуть стати,

– наголосив Jay-Z.

Шлюб Бейонсе та Jay-Z