Днями R&B-діва Бейонсе та репер Jay-Z відзначили 13 річницю шлюбу. Приватним літаком подружжя вирушило до Лас-Вегаса, де провело день разом. Для святкування зірка обрала зухвалий костюм довжини міні.

39-річна американська співачка Бейонсе рідко ділиться подробицями особистого життя та публікує фото з сім'єю. Однак з нагоди "мереживного" весілля з коханим Jay-Z оприлюднила кілька нових кадрів. У святкових образах вони полетіли на обід до Лас-Вегаса, а дорогою зробили спільні селфі.

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Зухвалий образ Бейонсе

Річницю шлюбу артистка відзначила в розкішному вбранні. Вона одягла червоно-чорний твідовий костюм від Alessandra Rich – вкорочений жакет з глибоким декольте і відверті мінішорти, які ледь прикривали сідниці. Пікантний образ Бейонсе довершила яскраво-червоними атласними туфлями-човниками з чорними стрічками замість ланцюжків.

Деталі look R&B-діва також підбирала ретельно. Вона одягла епатажні сонцезахисні окуляри з камінням, масивне коштовне кольє, золоті ланцюжки та великі сережки-кільця. Головним аксесуаром став крихітний чорний клатч, розшитий дорогоцінним камінням. Довге волосся Бейонсе вклала хвилями, а макіяж так і не засвітила, адже не знімала окуляри в кадрі.

Судячи з цього виходу, пограбування на мільйон доларів не особливо позначилося на сімейному бюджеті Бейонсе та Jay-Z. Вони й далі подорожують приватним літаком та обирають вбрання від преміальних брендів.