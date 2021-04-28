Муж известной исполнительницы Бейонсе и успешный рэпер Jay-Z редко делится деталями личной жизни. Но на этот раз он откровенно рассказал о семье и воспитании детей. Супруги воспитывают 3 детей: 9-летнюю дочь Блю Айви и 3-летних двойняшек Руми и Сэра.

Это интересно Бейонсе восхитила новыми кадрами с мужем: фото в дерзком мини

Jay-Z о семье и детях

Артист поделился, что секретом счастливой семьи и успешных отношений является любовь.

Чувствовать любовь – самое важное для ребенка. А не вот это: "Я создал бизнес, которым потом будете заниматься вы. Я делаю это ради вас",

– рассказал Jay-Z.

Рэпер убежден, что важно поддерживать детей в любых их интересах. Но не следует навязывать свое мнение и делать выбор вместо них.

"Что, если мой ребенок не захочет заниматься музыкой или спортом? Даже не представляю! Но до тех пор, пока ребенок чувствует поддержку, не будет ничего невозможного. Нам, взрослым людям, хочется, чтобы дети делали определенные вещи, но мы многого не знаем. Мы всего лишь проводники", – считает Jay-Z.

Jay-Z о карантине

Знаменитость рассказал, что ограничения из-за пандемии коронавируса пошли семье только на пользу. Они наконец имели возможность проводить много времени вместе, сближаться и понимать друг друга.

Наша цель заключается в том, чтобы убедиться, что мы обеспечиваем своим детям любящую атмосферу, что мы внимательны к тому, кем они хотят стать,

– подчеркнул Jay-Z.

Брак Бейонсе и Jay-Z