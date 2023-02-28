69-річний Іво Бобул назвав жінок "розбалуваними" та сказав, що вони "дуже багато хочуть" і "перебирають чоловіками". Це він заявив у інтерв'ю Еммі Антонюк на ютуб-каналі "Це ніхто не буде дивитися", передає 24 Канал.

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Сексистські заяви від Іво Бобула

У інтерв'ю Іво Бобул заявив, що зараз жінки розпещені.

Якщо жінка мозок тобі виносить, як до неї можна ставитися? Жінки зараз розпещені. Дуже багато хочуть від чоловіків. Я дивлюся на все це і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні в неї один, через пару років інший і так скаче по ліжках, шукає принца,

– висловився Бобул.

Крім того, музикант вважає, що жінки стали меркантильним. За його словами, вони думають тільки про себе, про гроші, про те, щоб жити класно, машини, будинки. "А ніхто не думає, де чоловік може взяти це все. Не всі можуть бути банкірами, "папіками", – продовжив співак.

На його думку, багато жінок самотні, бо їм "треба подивитися на себе, подивитися, що вони наробили та кого образили”. “Не міг він, наприклад, шубу тобі дістати, і через цю шубу ти пішла до іншого", – додав Бобул.

Крім того, Іво Бобул перейшов на особистость самої Емми Антонюк. Він сказав, що вона в 32 роки незаміжня і у неї немає дітей, хоча “вже час”. Дівчина відповіла, що це сексистська маячня.

В результаті співак, не витримавши, підвівся та залишив інтерв'ю. У відео також показали кадри телефонної розмови Бобула з ведучою, де артист заявив, що журналістка "зробила його винним у цьому".

Дивіться інтерв’ю Іво Бобула з Еммою Антонюк: відео

Як українці реагують на гучне інтерв'ю з Іво Бобулом

Думки аудиторії щодо інтерв'ю та заяв Іво Бобула розділилися. Та все ж, більшість українців у коментарях висловлюють підтримку блогерці Еммі Антонюк. Вони дякують за інтерв'ю, адже, за їхніми словами, воно допомогло розкрити артиста.

Українці у більшості засуджують сексистські заяви Іво Бобула:

"Єдине, що було в мене на думці в кінці інтерв'ю: "Ого". Так швидко втратити частину своєї аудиторії для артиста треба вміти".

"А навіщо ще таких старих дідів брати в молодіжні проєкти. "Знайся кінь з конем, а віл з волом". Його липи вже давно відцвіли, то про що з ним говорити".

"Виглядає дико, але весь сум у тому, що герой цього інтерв'ю не одинокий в своїх поглядах. Часто спілкуючись із поколінням, що наближається до 50-ти, можна чути все це ледь не слово в слово. Еммо, респект вам за терпіння".

"Розкриття темної особистості пана заслуженого артиста Іво Бобула мене просто вбило. Такого нарциса ще треба пошукати. І ось це звеличення через свій вік та набутий "досвід", тикання, ця радянщина – хочеться битися головою об стіни".

"Це інтерв'ю показало як самого артиста, так і, мабуть, зріз суспільства цього покоління. Що ж, суспільству є ще над чим працювати і куди змінюватися. Але ті зміни, що я бачу сьогодні, мене вже тішать".

"Інтерв'ю не залишає байдужим, навіть якщо ви ніколи не були фанатом Іво Бобула…. Його образи сильніші за професіоналізм. Тут Іво Бобул був справжнім і щирим у своїх шкідливих переконаннях, які напевно йому заважають в житті".

"Я знала, що Бобул своєрідна людина. Але не думала що воно вже настільки швидко вилізе. І це ж тільки початок".

"Певно, у пана Іво Бобула були лиш такі типи відносин, тому він образився на всіх жінок".

"Як давно я не чула цих наративів про "хороші дівчата сидять дома" і тому подібне що озвучив цей пан. Але страшніше, що людям цього віку важче змінити їхні упередження. Хотілось би довше відео, шкода що втік".

Проте частина українців не бачать сексизму зі сторони Іво Бобула і говорять про непрофесійність Емми Антонюк.