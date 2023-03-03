Маша Єфросиніна не приховувала, що її дуже цікавить, як Лачен зібрав більш як мільйон підписників у телеграмі, як розкручував його й чи вважає бізнесом. Вона навіть зізналася, що ідея про інтерв'ю прийшла їй після того, як побачила шалену любов публіки до Ігоря.

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На зйомках шоу "Пожежа" у Варшаві Дантес і Дурнєв запитали її про Лачена, а вона вирішила пожартувати, що не знає, хто це. Тоді глядачі буквально "зафукали" зірку.

Я думаю: "От дура". Часи таких жартів і такої бравади від Марійки закінчилися, бо зала показала мені: "Ні, ні, ні, цього хлопця не чіпай". І тому, звичайно, у цей самий момент я подзвонила і сказала: "Хочу інтерв'ю з Лаченом". Звичайно, я знала про тебе,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Твіттер розкритикував Єфросиніну за інтерв'ю з Лаченом

Першою у твіттері Машу Єфросиніну розкритикувала авторка анімованих муралів Тетяна Зубко. Їй здалося, що блогерка намагалася розкусити Лачена, щоб за його схемою назбирати собі підписників.

"Іноді інтерв'ю розкриває інтерв'юера більше, ніж гостя. 26 хвилин розмови з Лаченом пакується в голодні питання Єфросиніної: "Підписники! Підписники! Як ти назбирав підписників? Що ти відчув, коли прийшов мільйон підписників? Ти купував рекламу?" – написала Тетяна Зубко.

Іноді інтерв‘ю розкриває інтерв‘ера більше, ніж гостя. 26 хвилин розмови з Лаченом пакується в голодні питання Єфросиніної «Підписники! Підписники! Як ти назбирав підписників? Що ти відчув, коли прийшло мільйон підписників? Ти купував рекламу?» ПАДПІЩЄКІ!!!! — зубкотік (@zoobko_t) March 1, 2023

Користувачі твіттера підтримали її та зауважили, що інтерв'ю в Лачена Єфросиніна взяла нібито для того, щоб засвітитися перед його мільйонною аудиторією:

"Складається враження, що в неї ціла купа комплексів, і це досить сильно помітно";

"У неї такий вайб, наче її змусили ставити кожне питання, і відповідь не дуже цікава";

"Мені вона найслабший інтерв'юєр з усіх. Намагалась дивитись її відео, але стільки нецікавих питань ще треба знайти";

"Як я собі пояснюю, то вона з головою в цій компанії зірок, де треба "більше, частіше, яскравіше, показники, рейтинги, перегляди". Успіх заради успіху";

"Мені теж дуже наївною вона звучала. Я списала це на те, що так вона намагалася його розслабити, розговорити".

Фани підтримали Єфросиніну в ютубі

Тоді як у коментарях на ютубі Машу Єфросиніну нахвалюють за молодіжність і професіоналізм: