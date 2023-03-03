Сам Іво Бобул заявляє, нібито не давав дозволу Еммі Антонюк на публікацію інтерв'ю, з якого він пішов зі скандалом. У мережі активно обговорюють артиста, тому 24 Канал вирішив пригадати попередній випадок, коли він пішов з інтерв'ю.

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Сталося це 7 років тому під час інтерв'ю на телеканалі 2+2. Зазначимо, що насправді це був пранк. Іво Бобул тоді розізлився через недосвідченого журналіста.

Журналіст замість серйозних питань запитав у артиста про його волосся. "Я маю розповісти, як доглядати за ним?", – відповів він. Через кілька хвилин Бобул заявив, що журналіст, ймовірно, не готовий, тому зняв мікрофон і пішов з ефіру.

Іво Бобул колись йшов з інтерв’ю: дивіться пранк над артистом



Сам ведучий згодом зізнався, що вони спеціально "дратували" Іво, щоб побачити його реакцію.

У соцмережах "недосвідчений журналіст" Ігор Френкель пригадав це своє інтерв'ю та написав, що 7 років тому, я був "особистим тренером" Іво Бобула.

Швидке знімання мікрофону, зникнення з інтерв'ю по ніндзя системі "був і нема", метання предметів або погрози це зробити, зневажливий погляд. Ми все це тренували. І от тепер я пишаюсь своїм учнем. Так багато років минуло, а він у прекрасному тонусі,

– жартівливо написав він.

Додамо, що такі ж пранки телеканал зняв і над співаками Олегом Скрипкою та Ніною Матвієнко. Зірки дізнавалися, що це був пранк лише після виходу шоу в ефір.

Нагадаємо, що нещодавно в інтерв'ю Іво Бобул озвучив сексистські заяви – сказав, що сучасні дівчата "скачуть по ліжках" у пошуку принца та шукають гроші, а не душу.

Ба більше, на його думку, "хороші дівчата сидять по домам і не виходять". Артист навіть дорікнув Еммі Антонюк, що у свої 32 вона самотня, незаміжня й без дитини.