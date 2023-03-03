Сам Иво Бобул заявляет, что не давал разрешения Эмми Антонюк на публикацию интервью, из которого он ушел со скандалом. В сети активно обсуждают артиста, поэтому 24 Канал решил вспомнить предыдущий случай, когда он ушел из интервью.

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Случилось это 7 лет назад во время интервью на телеканале 2+2. Отметим, что на самом деле это был пранк. Иво Бобул тогда разозлился из-за неопытного журналиста.

Журналист вместо серьезных вопросов спросил артиста о его волосах. "Я должен рассказать, как ухаживать за ним?", – ответил он. Через несколько минут Бобул заявил, что журналист, вероятно, не готов, потому снял микрофон и ушел из эфира.

Иво Бобул когда-то уходил из интервью: смотрите пранк над артистом



Сам ведущий сознался, что они специально "раздражали" Иво, чтобы увидеть его реакцию.

В соцсетях "неопытный журналист" Игорь Френкель вспомнил свое интервью и написал, что 7 лет назад я был "личным тренером" Иво Бобула.

Быстрая съемка микрофона, исчезновение из интервью по ниндзя системе "был и нет", метание предметов или угрозы это сделать, пренебрежительный взгляд. Мы все это тренировали. И вот теперь я горжусь своим учеником. Так много лет прошло, а он в прекрасном тонусе,

– шутливо написал он.

Добавим, что такие же пранки телеканал снял и над певцами Олегом Скрипкой и Ниной Матвиенко. Звезды узнавали, что это был пранк только после выхода шоу в эфир.

Напомним, что недавно в интервью Иво Бобул озвучил сексистские заявления – сказал, что современные девушки "скачут по кроватям" в поиске принца и ищут деньги, а не душу.

Более того, по его мнению, "хорошие девушки сидят по домам и не выходят". Артист даже упрекнул Эмми Антонюк, что в свои 32 она одинока, незамужем и без ребенка.