Іванна Онуфрійчук прокоментувала заяву Тіни Кароль про проплачене місце на "Танцях"
24 грудня 2021 , 12:17Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Іванни Онуфрійчук
Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук відреагувала на слова Тіни Кароль про те, яким способом вона потрапила на шоу. Жінка лаконічно натякнула, що все це – "плітки".
Поки Тіна Кароль виступає з гучними заявами, Іванна Онуфрійчук відпочиває на Мальдівах разом з чоловіком. Вона опублікувала нові фото з відпочинку.
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Та у новому дописі телезірки сховалось послання для шанувальників. Зірка лаконічно підписала кадри й натякнула, що Тіна Кароль розпускає плітки.
І поки хтось розводить плітки, ми насолоджуємось сонцем, теплом і життям навколо,
– написала Іванна Онуфрійчук.
Іванна Онуфрійчук / Фото з інстаграму ведучої
Скандал навколо Кароль та Онуфрійчук
- За два дні до першого ефіру нового сезону "Танців з зірками" представники каналу оголосили, що Тіна Кароль не буде ведучою голдруму. Її замінила Іванна Онуфрійчук.
- Іванна розповідала, що після відмови Тіни Кароль брати участь у шоу, продюсер Володимир Завадюк зателефонував їй особисто, Вона не проходила кастинги нібито тому, що "непогано зарекомендувала себе як ведуча балкону в минулих сезонах".
- Однак Тіна Кароль вперше за довгий час порушила мовчання й заявила, що насправді місце Онуфрійчук на шоу – куплене. Вона, Юрій Горбунов та сама Тіна мали вести шоу утрьох. Але зірка відмовилась, бо не бачила в цьому успіху.
- Водночас представники каналу 1+1 наголосили, що взяли Іванну Онуфрійчук на роль ведучої, бо вирішили дати дорогу молодим. Тоді як Тіна Кароль покинула місце ведучої через те, що з нею не вдалося узгодити фінансові питання.