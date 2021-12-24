Поки Тіна Кароль виступає з гучними заявами, Іванна Онуфрійчук відпочиває на Мальдівах разом з чоловіком. Вона опублікувала нові фото з відпочинку.

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Та у новому дописі телезірки сховалось послання для шанувальників. Зірка лаконічно підписала кадри й натякнула, що Тіна Кароль розпускає плітки.

І поки хтось розводить плітки, ми насолоджуємось сонцем, теплом і життям навколо,

– написала Іванна Онуфрійчук.



Іванна Онуфрійчук / Фото з інстаграму ведучої

Скандал навколо Кароль та Онуфрійчук