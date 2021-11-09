Іванна Онуфрійчук вразила образом у мінісукні від українського бренду FROLOV

Іванна Онуфрійчук вразила образом у мінісукні від українського бренду FROLOV
Джерело:інстаграм Іванни Онуфрійчук
На "Танцях з зірками" Іванну Онуфрійчук одягають у найефектніші вбрання. Якщо раніше вона з'являлась у сукнях від Dior, то цього разу зробила ставку на український бренд FROLOV. Ведуча обрала білосніжну мінісукню зі шлейфом.
У 10 випуску "Танців з зірками" Іванну Онуфрійчук вперше підтримував чоловік-мільйонер Алмаз, який прилетів до України зі Швейцарії. Чи то випадково, чи то за задумом стилістів ведуча виглядала як наречена. У такій сукні вона сміливо могла йти під вінець.
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Образ Іванни Онуфрійчук
Після пишних платтів і платтів з провокативними розрізами ведуча "Танців" наважилась похизуватися стрункими ніжками. Вбрання для 10 прямого ефіру їй пошив іменитий український бренд FROLOV.
На Іванні Онуфрійчук лаконічна біла мінісукня без бретелей з акцентом на декольте. Її низ прикрашений блискучою бахромою з камінням, а на талії – сміливі розрізи. Ці деталі є головними "родзинками" колекцій Івана Фролова.
Аби не виглядати надто відверто в ефірі національного телебачення, ведуча одягла прозору накидку зі шлейфом, яка прикривала плечі та стрункий стан. Під сукню вона підібрала лаконічні босоніжки на підборах і з зав'язками.
Іванна Онуфрійчук у мінісукні від FROLOV / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"
Іванна Онуфрійчук у мінісукні від FROLOV / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"
Іванна Онуфрійчук і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"
Довге волосся Іванни Онуфрійчук зібрали у стильний хвіст і вклали хвилями. Тоді як у макіяжі зробили акцент на очах, підкресливши їх тінями з блискітками, а губи нафарбували рожевою помадою.
Безумовно, образ ведучої "Танців з зірками" не обійшовся без дорогих аксесуарів. Вона одягла масивні сережки з камінням і перстень. Це прикраси від люксового італійського бренду Crivelli.
Іванна Онуфрійчук у мінісукні від FROLOV / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"
Образи Іванни Онуфрійчук на "Танцях з зірками"
- Для першого випуску сезону ведуча обрала сукню від Dior – червоне вбрання з об'ємною вставкою у формі серця.
- Для 3 ефіру "Танців" знаменитість підібрала пишну жовту сукні від львівської дизайнерки Олі Мак. Вона коштує 30 тисяч гривень.
- У 7 випуску Іванна Онуфрійчук з'явилась у чорній сукні з розрізом і прикрасами Bulgari.
- У 8 випуску красуня вийшла на паркет у сукні, яку вдягала на день народження – пудрове вбрання від турецького будинку високої моди Nedo.