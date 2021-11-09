Іванна Онуфрійчук вразила образом у мінісукні від українського бренду FROLOV

9 листопада 2021 , 21:39
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Джерело:

інстаграм Іванни Онуфрійчук

На "Танцях з зірками" Іванну Онуфрійчук одягають у найефектніші вбрання. Якщо раніше вона з'являлась у сукнях від Dior, то цього разу зробила ставку на український бренд FROLOV. Ведуча обрала білосніжну мінісукню зі шлейфом.

У 10 випуску "Танців з зірками" Іванну Онуфрійчук вперше підтримував чоловік-мільйонер Алмаз, який прилетів до України зі Швейцарії. Чи то випадково, чи то за задумом стилістів ведуча виглядала як наречена. У такій сукні вона сміливо могла йти під вінець. 

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Образ Іванни Онуфрійчук

Після пишних платтів і платтів з провокативними розрізами ведуча "Танців" наважилась похизуватися стрункими ніжками. Вбрання для 10 прямого ефіру їй пошив іменитий український бренд FROLOV. 

На Іванні Онуфрійчук лаконічна біла мінісукня без бретелей з акцентом на декольте. Її низ прикрашений блискучою бахромою з камінням, а на талії – сміливі розрізи. Ці деталі є головними "родзинками" колекцій Івана Фролова. 

Аби не виглядати надто відверто в ефірі національного телебачення, ведуча одягла прозору накидку зі шлейфом, яка прикривала плечі та стрункий стан. Під сукню вона підібрала лаконічні босоніжки на підборах і з зав'язками. 

Іванна Онуфрійчук у мінісукні від FROLOV / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Іванна Онуфрійчук у мінісукні від FROLOV / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Іванна Онуфрійчук і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Довге волосся Іванни Онуфрійчук зібрали у стильний хвіст і вклали хвилями. Тоді як у макіяжі зробили акцент на очах, підкресливши їх тінями з блискітками, а губи нафарбували рожевою помадою. 

Безумовно, образ ведучої "Танців з зірками" не обійшовся без дорогих аксесуарів. Вона одягла масивні сережки з камінням і перстень. Це прикраси від люксового італійського бренду Crivelli. 

Іванна Онуфрійчук у мінісукні від FROLOV / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Образи Іванни Онуфрійчук на "Танцях з зірками"

  • Для першого випуску сезону ведуча обрала сукню від Dior – червоне вбрання з об'ємною вставкою у формі серця.
  • Для 3 ефіру "Танців" знаменитість підібрала пишну жовту сукні від львівської дизайнерки Олі Мак. Вона коштує 30 тисяч гривень.
  • У 7 випуску Іванна Онуфрійчук з'явилась у чорній сукні з розрізом і прикрасами Bulgari.
  • У 8 випуску красуня вийшла на паркет у сукні, яку вдягала на день народження – пудрове вбрання від турецького будинку високої моди Nedo. 
Автор: Марина Джура