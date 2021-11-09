Іванна Онуфрійчук вразила образом у мінісукні від українського бренду FROLOV

На "Танцях з зірками" Іванну Онуфрійчук одягають у найефектніші вбрання. Якщо раніше вона з'являлась у сукнях від Dior, то цього разу зробила ставку на український бренд FROLOV. Ведуча обрала білосніжну мінісукню зі шлейфом.

У 10 випуску "Танців з зірками" Іванну Онуфрійчук вперше підтримував чоловік-мільйонер Алмаз, який прилетів до України зі Швейцарії. Чи то випадково, чи то за задумом стилістів ведуча виглядала як наречена. У такій сукні вона сміливо могла йти під вінець.

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Образ Іванни Онуфрійчук

Після пишних платтів і платтів з провокативними розрізами ведуча "Танців" наважилась похизуватися стрункими ніжками. Вбрання для 10 прямого ефіру їй пошив іменитий український бренд FROLOV.

На Іванні Онуфрійчук лаконічна біла мінісукня без бретелей з акцентом на декольте. Її низ прикрашений блискучою бахромою з камінням, а на талії – сміливі розрізи. Ці деталі є головними "родзинками" колекцій Івана Фролова.

Аби не виглядати надто відверто в ефірі національного телебачення, ведуча одягла прозору накидку зі шлейфом, яка прикривала плечі та стрункий стан. Під сукню вона підібрала лаконічні босоніжки на підборах і з зав'язками.

Іванна Онуфрійчук у мінісукні від FROLOV / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Іванна Онуфрійчук у мінісукні від FROLOV / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"