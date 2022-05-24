Україну підтримують світові лідери та публічні особи. Словами підтримки поділилась донька Дональда Трампа Іванка Трамп.

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Іванка Трамп зустрілась з біженцями з України

Іванка Трамп приїхала до Польщі, де зустрілась з українськими біженцями. Вона спілкувалась з дітьми та підлітками, гралась з ними в ігри, заграла на гітарі з одною з дівчат, а також пригощала усіх їжею. Іванка спілкувалась і з дорослими, поділившись словами підтримки. Окрім того, Трамп зустрілась з польськими лідерами та подякувала їм за те, що надали прихисток українцям.

Я вдячна за те, що провела останні кілька днів у Кракові та Варшаві, щоб зустрітися з українськими та польськими релігійними лідерами, які виявили стільки співчуття та любові до потребуючих українських сімей,

– написала вона в інстаграмі.

"Нескінченно натхненний мужністю, витонченістю та силою багатьох українських біженців, яких я зустріла у Польщі, а також глибоким співчуттям та героїчними діями місцевих лідерів, які допомагали цим родинам у цей тяжкий час. Хай Бог благословить вас усіх!" – додала жінка.

Іванка Трамп з українськими біженцями / Фото з інстаграму Іванки Трамп

У коментарях їй дякують за допомогу та підтримку:

"Дякуємо, що поширюєте це";

"Ти надихаєш";

"Ти така мила";

"Це прекрасна жінка з добрим серцем";

"Спасибі за це".

Зауважимо, ще в березні Іванка Трамп виявляла підтримку Україні. Зокрема, вона передала зі Сполучених Штатів гуманітарну допомогу – мільйон страв для українців, що становить близько 70 тонн. У дописі бізнесвумен не забоялась назвати Росію країною-агресором.

"Народе України, ви в наших серцях, ви в наших молитвах, і ваша мужність перед обличчям насильства та негараздів надихає. Нехай Бог благословить вас у вашій героїчній боротьбі. Для українців, які так несправедливо страждають від російського вторгнення в їхню країну", – писала Іванка.