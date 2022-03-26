Гуманітарна допомога зі США дісталася жителям Києва, Сум та Львова, який прийняв більш як 200 тисяч переселенців. Українці вже отримали їжу від Іванки Трамп, її роздавали просто посеред вулиці. Вистачило і пенсіонерам, і дітям.

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Донька 45-го американського президента подякувала не лише українському народу, який героїчно виборює своє право на незалежність, а й водіям вантажівок і духовним лідерам, котрі доставляли харчі, ризикуючи своїм життям.

Народе України, ви в наших серцях, ви в наших молитвах, і ваша мужність перед обличчям насильства та негараздів надихає. Нехай Бог благословить вас у вашій героїчній боротьбі,

– емоційно написала Іванка Трамп.

До слова, у своєму дописі бізнесвумен назвала Росію агресоркою: "Для українців, які так несправедливо страждають від російського вторгнення в їхню країну".

Іванка Трамп вислала в Україну мільйон порцій їжі: фото та відео

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Натомість її батько Дональд Трамп планує відвідати Київ з конгресменами з республіканської партії. Своїм візитом політики хочуть продемонструвати підтримку Україні. Про всіх світових знаменитостей, які підтримують Україну у війні з Росією, – читайте тут.

Повний текст публікації Іванки Трамп:

За останні кілька днів ми доставили 1 мільйон страв українцям у Києві, Львові та Сумах. Дякуємо пасторам, рабинам і водіям вантажівок, які ризикують життям, щоб доставити цю їжу тим, хто її потребує.

Цими стравами ми сподіваємося забезпечити невелике джерело втіхи та харчування для українців, які так несправедливо страждають від російського вторгнення в їхню країну. Народе України, ви в наших серцях, ви в наших молитвах, і ваша мужність перед обличчям насильства та негараздів надихає. Нехай Бог благословить вас у вашій героїчній боротьбі за захист своєї країни та своєї свободи.