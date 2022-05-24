Украину поддерживают мировые лидеры и общественные личности. Словами поддержки поделилась дочь Дональда Трампа Иванка Трамп.

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Иванка Трамп встретилась с беженцами из Украины

Иванка Трамп приехала в Польшу, где встретилась с украинскими беженцами. Она общалась с детьми и подростками, играла с ними в игры, заиграла на гитаре с одной из девушек, а также угощала всех едой. Иванка общалась и со взрослыми, поделившись словами поддержки. Кроме того, Трамп встретилась с польскими лидерами и поблагодарила их за то, что приютили украинцев.

Я благодарна за то, что провела последние несколько дней в Кракове и Варшаве, чтобы встретиться с украинскими и польскими религиозными лидерами, которые проявили столько сочувствия и любви к нуждающимся украинским семьям.

– написала она в инстаграмме.

"Бесконечно вдохновленный мужеством, изяществом и силой многих украинских беженцев, которых я встретила в Польше, а также глубоким соболезнованием и героическими действиями местных лидеров, которые помогали этим семьям в это тяжелое время. Пусть Бог благословит вас всех!" – добавила женщина.

Иванка Трамп с украинскими беженцами / Фото из инстаграма Иванки Трамп

В комментариях ей благодарят за помощь и поддержку:

"Спасибо, что распространяете это";

"Ты вдохновляешь";

"Ты такая милая";

"Это прекрасная женщина с добрым сердцем";

"Спасибо за это".

Заметим, что еще в марте Иванка Трамп оказывала поддержку Украине. В частности, она передала из США гуманитарную помощь – миллион блюд для украинцев, что составляет около 70 тонн. В сообщении бизнесвумен не убоялась назвать Россию страной-агрессором.

"Народе Украины, вы в наших сердцах, вы в наших молитвах, и ваше мужество перед лицом насилия и невзгод вдохновляет. Пусть Бог благословит вас в вашей героической борьбе. Для украинцев, которые так несправедливо страдают от российского вторжения в их страну", – писала Иванка.