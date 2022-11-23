Заміж за бізнесмена ліванського походження Тіффані Трамп вийшла 12 листопада. Вони зіграли помпезне весілля в сімейному маєтку в Палм-Біч, Флорида. Наречена обрала розшиту камінням сукню від модельєра Елі Сааба, однак її обговорювали менше, ніж витончений аутфіт Іванки Трамп.

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Іванка Трамп повторила образ Грейс Келлі зі "Спіймати злодія"

41-річна Іванка Трамп без перебільшень була найяскравішою з 500 гостей на весіллі Тіффані та Майкла. Вона зробила ставку на сукню в пастельних блакитних тонах з декольте без бретелей, ліфом, спадаючою спідницею та напівпрозорою накидкою.

Іванка Трамп на весіллі сестри Тіффані / Фото з інстаграму бізнес-леді

Іванка Трамп з чоловіком на весіллі сестри Тіффані / Фото з інстаграму бізнес-леді

Іванка Трамп з сім'єю на весіллі сестри Тіффані / Фото з інстаграму бізнес-леді

Так, образ старшої доньки Трампа натхненний американською акторкою Грейс Келлі, яка стала дружиною князя Монако Реньє III. Зараз править її син Альбер II. В ефектній блакитній сукні від кінокостюмерки Едіт Гед голлівудська акторка грала у фільмі 1955 року "Спіймати злодія".

Відтоді минуло майже 70 років, а дизайн досі не втратив актуальність. І форма, і тканина, і крій, і відтінки дуже схожі на ті, що обрала Іванка Трамп. Навіть накидка і шифонова драпіровка на грудях теж є.

Грейс Келлі у фільмі "Спіймати злодія" / Скриншот з відео