Замуж за бизнесмена ливанского происхождения Тиффани Трамп вышла 12 ноября. Они сыграли помпезную свадьбу в семейном имении в Палм-Бич, Флорида. Невеста выбрала расшитое камнями платье от модельера Эли Сааба, однако его обсуждали меньше, чем утонченный аутфит Иванки Трамп.

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Иванка Трамп повторила образ Грейс Келли из "Поймать вора"

41-летняя Иванка Трамп без преувеличений была самой яркой из 500 гостей на свадьбе Тиффани и Майкла. Она сделала ставку на платье в пастельных голубых тонах с декольте без бретелей, лифом, ниспадающей юбкой и полупрозрачной накидкой.

Иванка Трамп на свадьбе сестры Тиффани / Фото с инстаграма бизнес-леди

Иванка Трамп с мужем на свадьбе сестры Тиффани / Фото с инстаграма бизнес-леди

Иванка Трамп с семьей на свадьбе сестры Тиффани / Фото с инстаграма бизнес-леди

Так, образ старшей дочери Трампа вдохновлен американской актрисой Грейс Келли, которая стала женой князя Монако Ренье III. Сейчас правит ее сын Альбер II. В эффектном голубом платье от кинокостюмерки Эдит Гед голливудская актриса играла в фильме 1955 года "Поймать вора".

С тех пор прошло почти 70 лет, а дизайн до сих пор не утратил актуальности. И форма, и ткань, и крой, и оттенки очень похожи на те, что выбрала Иванка Трамп. Даже накидка и шифоновая драпировка на груди тоже есть.

Грейс Келли в фильме "Поймать вора" / Скриншот с видео