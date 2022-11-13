25-річний Майкл Булос освідчився Тіффані ще в січні 2021 року, однак шлюб пара уклала лише 12 листопада. Пишну церемонію влаштували в особняку, де минуло дитинство нареченої. Вона запросила всю рідню й влаштувала сімейне свято, адже "ніколи не ділила людей", йдеться в джерелі.

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Яким було весілля доньки Трампа з бізнесменом

До вінця 29-річну Тіффані вів батько. Вона з'явилася у пишній блискучій сукні від ліванського модельєра Елі Сааба. Він також одягнув її маму Марлу Мейплз – другу дружину Дональда Трампа, у шлюбі з якою він прожив з 1993 до 1999 року.

Наречена, яка "одержима гламуром і блиском", підібрала сережки з діамантами та перлами, а візажисти зробили їй ніжний макіяж з блідо-рожевою помадою. Цікаво, що вона замовила 7-футовий торт, схожий на той, який був на весіллі її батьків.

На церемонії у Флориді було понад 500 людей. Тіффані запросила навіть зведену сестру Іванку та всіх братів – Дональда Трампа-молодшого, Беррона та Еріка.

Тіффані Трамп з нареченим і батьками на весіллі / Фото Denis Leon + Co

Тіффані Трамп з батьком на весіллі / Фото Denis Leon + Co

Тіффані Трамп з мамою на весіллі / Фото Denis Leon + Co

Тіффані Трамп з батьком і зведеними братами, сестрою / Фото Denis Leon + Co

Що відомо про стосунки Тіффані з коханим