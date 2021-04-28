Зі знімального майданчика на операційний стіл, – Ivan Navi терміново госпіталізували

Український співак Ivan Navi на знімальному майданчику шоу "Мастер Шеф" тривалий час відчував спазм у животі, а знеболюючі йому все ніяк не допомагали. За рекомендацією лікаря його відправили у лікарню, де з'ясували, що у нього стався приступ апендециту.

Ivan Navi розповів, що з ним такого ще не траплялось, щоб зі знімального майдачинка його везли у лікарню. Але він радий, що все завершилось добре, адже, за його словами, "апендицит міг розірватись в будь-який момент, а операція була набагато складніша, ніж планували".

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"Зі знімального майданчика на операційний стіл. Такого у мене ще не було. Зараз в реанімаційній палаті відходжу від операції, яку вночі зробили в клініці інституту хірургії ім.Шалімова... Пів дня на зніманнях я думав, що це просто мене прихопив шлунок, спазм, який от-от пройде, але знеболюючі, які мені колов лікар на майданчику не домомагали… На той момент, я вже майже не міг стояти на ногах, але думав, що воно пройде, як проходило завжди", – поділився Ivan Navi та додав, що саме за рекомендацією лікаря на зйомках він поїхав у лікарню, аби зробити УДЗ, оскільки він підозрював, що це може бути апендецит.

Зараз співак почувається добре після перенесеної операції у ніч з 27 на 28 квітня, та буде поступово відновлювати здоров'я.

Варто додати, що у березні 2021 року Ivan Navi вакцинувався від коронавірусу. Він щепився вакциною Covishield в одній з лікарень Львова.