Христина опублікувала чуттєвий допис на особистій сторінці в інстаграмі. Вона оприлюднила фото, де тримає найріднішу за руку та розповіла, що сталося з мамою.

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Христина Горняк про хворобу матері

В середу о 7:30 мама Христини подзвонила їй з криками та сльозами: "Тоді я подумала, що моє серце зупиниться. Через 40 хвилин я була вже біля неї. Приїхала швидше, ніж швидка допомога".

Я сиділа поруч і розуміла, що готова віддати все, зробити все, тільки щоб допомогти їй і втамувати біль. Дізналася, що в мами багатоуламковий перелом колінної чашечки. Була шокована,

– написала в публікації Христина.

Горняк розпочала пошуки найкращих лікарів. Надію оперували 4 хірургів, тепер на неї чекає тривала реабілітація та одужання.

Підсумок цієї розповіді дуже простий: бережіть себе, своїх батьків та рідних, цінуйте час, який проводите з ними!

– наголосила Христина.

У коментарях публікації підписники Горняк бажають її матері швидкого одужання.