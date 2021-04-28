Ivan Navi рассказал, что с ним такого еще не случалось, чтобы со съемочной площадки его везли в больницу. Но он рад, что все закончилось хорошо, ведь, по его словам, "аппендицит мог разорваться в любой момент, а операция была намного сложнее, чем планировали".

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"Со съемочной площадки на операционный стол. Такого у меня еще не было. Сейчас в реанимационной палате отхожу от операции, которую ночью сделали в клинике института хирургии Шалимова... Пол дня на съемках я думал, что это просто меня прихватил желудок, спазм, который вот-вот пройдет, но обезболивающие, которые мне колол врач на площадке не помогали... на тот момент, я уже почти не мог стоять на ногах, но думал, что это пройдет, как проходило всегда", – поделился Ivan Navi и добавил, что именно по рекомендации врача на съемках он поехал в больницу, чтобы сделать УЗД, поскольку он подозревал, что это может быть апендицит.

Сейчас певец чувствует себя хорошо после перенесенной операции в ночь с 27 на 28 апреля, и будет постепенно восстанавливать здоровье.

Стоит добавить, что в марте 2021 года Ivan Navi вакцинировался от коронавируса. Он привился вакциной Covishield в одной из больниц Львова.