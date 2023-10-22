Виконавець зазначив, що не хоче активно його висвітлювати, бо "ні до чого хорошого це не призводить". Втім, з народженням сина Дарія вирішив прочинити завісу. Тож, співак розсекретив ім'я та професію своєї дружини. Крім того, він розповів, як зробив пропозицію та зізнався, хто обирав ім'я первістка.

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Ivan NAVI розповів деталі про своє сімейне життя

В ексклюзивному відкритті відомий артист поділився, що з дружиною вони разом вже протягом тривалого періоду, але відмовився розкривати точну тривалість. Кохану співака звати Романія і вона за професією хірург-стоматолог.

До того ж виконавець розповів про освідчення. Як виявилося, це відбулося вдома в Івана на дні народженні його батька. Згодом зіркова пара відсвяткувала камерне весілля в колі найрідніших.

Казкового освідчення не було. Все було якось банально. У мене вдома. На дні народження мого батька. Я освідчився їй. І все далі полетіло, як в тумані. Справили невеличке весілля на 18 осіб, лише найближчі родичі. Навіть друзів не було,

– поділився співак.

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Ivan NAVI заговорив про сина

22 серпня співак вперше став батьком. Малюк народився о 14:37 з вагою 3,850 і зростом 55 сантиметрів. Артист був присутній на пологах. Він зауважив: "Це неймовірні емоції, коли тобі маленького привозять в палату. Ставлять тобі на груди, це тепло, коли він кричить. У мене просто, я лежу, трясусь, в мене сльози починають градом текти".

Виявилося, що ім'я для малюка обрав батько: "Я дуже люблю історичні фільми. Колись був король Дарій і чомусь мені це ім'я настільки запало в душу".

Зазначимо, малюку вже виповнилося 2 місяці.



Ivan NAVI з сином / Фото з інстаграму співака