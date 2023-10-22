Исполнитель отметил, что не хочет активно его освещать, потому что "ни к чему хорошему это не приводит". Впрочем, с рождением сына Дарья решил приоткрыть занавес. Певец рассекретил имя и профессию своей жены. Кроме того, он рассказал, как сделал предложение и признался, кто выбирал имя первенца.

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Ivan NAVI рассказал детали о своей семейной жизни

В эксклюзивном открытии известный артист поделился, что с женой они вместе уже в течение продолжительного периода, но отказался раскрывать точную продолжительность. Любимую певца зовут Романия и она по профессии хирург-стоматолог.

К тому же исполнитель рассказал об предложении руки и сердца. Как оказалось, это произошло дома у Ивана на дне рождения его отца. Со временем звездная пара отпраздновала камерную свадьбу в кругу самых родных.

Сказочного предложения не было. Все было банально. У меня дома. На дне рождения моего отца. Я сделал предложение ей. И все дальше полетело, как в тумане. Справили небольшую свадьбу на 18 человек, только самые близкие родственники. Даже друзей не было,

– поделился певец.

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Ivan NAVI заговорил о сыне

22 августа певец впервые стал отцом. Малыш родился в 14:37 с весом 3,850 и ростом 55 сантиметров. Артист присутствовал на родах. Он отметил: "Это невероятные эмоции, когда тебе маленького привозят в палату. Ставят тебе на грудь, это тепло, когда он кричит. У меня просто, я лежу, трясусь, у меня слезы начинают градом течь".

Оказалось, что имя для малыша выбрал отец: "Я очень люблю исторические фильмы. Когда-то был король Дарий и почему-то мне это имя настолько впало в душу".

Отметим, малышу уже исполнилось 2 месяца.



Ivan NAVI с сыном / Фото с инстаграмма певца