Іван Дорн чесно зізнався, чи вважає Дудя й Собчак пропагандистами

У квітні 2017 року Іван Дорн давав інтерв'ю Юрію Дудю, до якого в Україні ставляться неоднозначно. Однак співак не вважає його пропагандистом. Він переконаний, що той, на відміну від Собчак, не пропутінський.

Багато років Іван Дорн будував кар'єру в країні-агресорці, тож російський шоу-біз знає зсередини. Він був у теплих стосунках з Юрієм Дудем, який засудив Путіна за війну в Україні, але росіян винними не вважає. Співак досі хорошої думки про інтерв'юера.

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Іван Дорн про Юрія Дудя

Я не вважаю Дудя пропагандистом. Я не можу казати стовідсотково, бо зараз я не можу сказати стовідсотково ні про що в цьому житті,

– заявив Іван Дорн.

"Мені здається, що він хоче, щоб Росія була нормальною країною, не путінською. Він робить усе для цього. І всі інтерв'ю, розмови, контекст, який він дає нам, усе свідчить про те, що він все ж таки не пропутінський. Так, він вболіває за світле майбутнє Росії, це відчувається, проте він не пропутінський", – додав співак.

Іван Дорн і Юрій Дудь / Скриншот з відео

Він зауважив, що якби Дудь працював на пропаганду Кремля, то не вивозив би всю родину в Європу й не став би іноагентом у Росії. Тоді як судити похресницю Путіна Ксенію Собчак Дорн не береться.

"Про Собчак не знаю, там я не беруся казати", – лаконічно прокоментував артист.