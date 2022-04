Відома українська співачка Санта Дімопулос висловилась про російську діячку і журналістку Ксенію Собчак. Вона висвітлює війну Росії проти України, однак не називає речі своїми іменами.

Днями Собчак у себе на сторінці написала: "У виборі "бути переможцем" чи "зберегти життя бодай одної людини" – я за життя людини. Нема нічого важливішого. Гуманізм важливіший, ніж політика. Війна дегуманізує нещадно".

Санта Дімопулос присоромила Собчак

Співачку Санту Дімопулос обурили ці слова. Тож вона у коментарях засудила "журналістку" за популізм.

Який дешевий популізм... Чому ж ви, як "незалежний журналіст" не перевірили інформацію Невзорова (опозиційний журналіст, який розвінчує на своєму YouTube-каналі пропагандистські міфи, зокрема, і про Україну) про полк "Азов"?... Чому озвучуєте у своїх новинах лише риторику Кремля?

– написала Санта.

"І нічого не показали з того, що трапилося в Бучі, а тільки передрукували новини проросійських каналів, до того ж під час останнього випуску одягли футболку з написом "Sorry" та кепку "Walk of shame", щоб і нашим і вашим, і відхреститися, якщо що... Ви і є "Walk of shame", Ксеніє, і, що ви робите під час війни, це не чесна журналістика, це – геноцид українців. І ми цього не забудемо", – додала артистка.

Нагадаємо, що на початку березня Ксенія Собчак покинула Росію з сином. Вона заявила, що нікуди не емігрує, а лиш відправляється у заплановану відпустку.



Санта Дімопулос присоромила Собчак / Фото з інстаграм-сторіз

Дімопулос можуть видалити блог

Згодом Санта Дімопулос показала, що її акаунт в інстаграмі пригрозили видалити. Ймовірно, на її сторіз про Ксенію Собчак надійшло чимало скарг.

Після якого попередження видаляють акаунт? Це я виставила коментар Ксенії Анатоліївни про наших неонацистів,

– поділилась Санта Дімопулос.



Скриншот з інстаграму Санти Дімопулос