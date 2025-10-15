Днями він дав інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю, де зізнався, що сумує за столицею. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал вДудь.
Тривалий час Іван Дорн разом з дружиною та дітьми мешкали в будинку за Києвом, проте купили квартиру в столиці, куди незадовго до початку великої війни переїхали. Артист зізнався, що до 24 лютого 2022 року встиг пожити там всього три тижні, а зараз сумує за Києвом.
Більше сумую не за нерухомістю, автомобілями, чи за якимись улюбленими туристичними місцями, а за природою. У Гудлайфі, в заміському будинку в якому ми жили, там мені дуже було спокійно. Я сумую за тим часом. Там ніби було на що спертися. Зараз цього бракує. Все так хитко, незрозуміло, нестабільно,
– сказав Дорн.
Для довідки! GoodLife Park – це елітне котеджне містечко в Київській області.
Іван додав, що йому не вистачає попереднього життя, та наголосив, що його вже не повернути.
Зараз Дорн разом з командою живе в Нормандії, репетируючи альбом, щоб потім грати його на концертах. У Францію музиканти приїхали на місяць. Раніше в інтерв'ю російському виданню Republic-Weeklу співак розповів, що незабаром випустить російськомовний альбом Dorndom, прем'єра якого мала відбутися ще навесні 2022 року, однак реліз скасували через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він тоді сказав, що у такий спосіб "закриє гештальт", хоча, за його словами, "за російську мову сьогодні треба виправдовуватися".
Цікаво, що на інтерв'ю Іван Дорн одягнув футболку з зображенням Андрія Кузьменка та гурту "Скрябін". Свого часу співак записав кавер на пісню колективу "Танець пінгвіна".
Іван Дорн та Юрій Дудь / Скриншот з інтерв'ю
Що відомо про позицію Івана Дорна?
- Після початку російсько-української війни й тимчасової окупації Криму співак не припинив виступати в Росії й співпрацювати з росіянами.
- У 2017 році в інтерв'ю Дудю він назвав росіян і українців "братами", а також казав, що вірить у те, що між цими народами настане "відлига". Війну Росії проти України Дорн описав як "сварку двох братів".
- Після початку повномасштабного вторгнення він засудив російську агресію та виїхав з України. Згодом випустив пісню "Нескорена" і записав дует Te la passe з Essoh українською мовою.
- Попри це виконавець неодноразово потрапляв у різні скандали, зокрема, через виступи з росіянами на одній сцені.
- До того ж Дорн вважає, що "мова ні в чому не винна", тому він продовжує розмовляти російською і не забороняє своїм дітям слухати російські треки, а навіть сам вмикає їм радянських і російських композиторів. Наприклад, Прокоф'єва і Чайковського.
- Сьогодні його позицію вважають неоднозначною, та й Іван Дорн погоджується, що його "не приймають ні свої, ні чужі", але не засмучується через це, бо каже, що "стрибнув набагато ширше, ніж Росія та Україна".