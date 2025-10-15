Днями він дав інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю, де зізнався, що сумує за столицею. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал вДудь.

Тривалий час Іван Дорн разом з дружиною та дітьми мешкали в будинку за Києвом, проте купили квартиру в столиці, куди незадовго до початку великої війни переїхали. Артист зізнався, що до 24 лютого 2022 року встиг пожити там всього три тижні, а зараз сумує за Києвом.

Більше сумую не за нерухомістю, автомобілями, чи за якимись улюбленими туристичними місцями, а за природою. У Гудлайфі, в заміському будинку в якому ми жили, там мені дуже було спокійно. Я сумую за тим часом. Там ніби було на що спертися. Зараз цього бракує. Все так хитко, незрозуміло, нестабільно,

– сказав Дорн.

Для довідки! GoodLife Park – це елітне котеджне містечко в Київській області.

Іван додав, що йому не вистачає попереднього життя, та наголосив, що його вже не повернути.

Зараз Дорн разом з командою живе в Нормандії, репетируючи альбом, щоб потім грати його на концертах. У Францію музиканти приїхали на місяць. Раніше в інтерв'ю російському виданню Republic-Weeklу співак розповів, що незабаром випустить російськомовний альбом Dorndom, прем'єра якого мала відбутися ще навесні 2022 року, однак реліз скасували через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він тоді сказав, що у такий спосіб "закриє гештальт", хоча, за його словами, "за російську мову сьогодні треба виправдовуватися".

Цікаво, що на інтерв'ю Іван Дорн одягнув футболку з зображенням Андрія Кузьменка та гурту "Скрябін". Свого часу співак записав кавер на пісню колективу "Танець пінгвіна".



Іван Дорн та Юрій Дудь / Скриншот з інтерв'ю

Що відомо про позицію Івана Дорна?