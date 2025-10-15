Про це Дорн розповів в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, пише Showbiz 24 з посиланням на його ютуб-канал.
Я не згоден з його (Юрія Бардаша – 24 Канал) вибором. Це не моя історія. Я б так не робив, але я не хочу говорити про нього нічого поганого,
– заявив Дорн.
Він пояснив, що не хоче судити про Бардаша, як про громадянина, бо вдячний йому за дуже важливий для нього вчинок, пов'язаний з одним з найпопулярніших треків в репертуарі.
Він купив у мене пісню "Целовать другого". Я продав її за тисячу євро чи доларів. Два роки потому він дзвонить і каже: "Мужик, ніхто цю пісню не заспіває так, як ти, тому забирай. Вона твоя і гроші можеш не віддавати",
– розповів Іван.
Артист додав, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мав записати сингл з Бардашем. Трек, за словами Дорна, планувався як телефонний дзвінок: "пацаняча розмова під класний грувчик", але так і не був реалізований. Після початку великої війни в Україні Іван не пригадує, щоб вони з продюсером спілкувалися.
Додамо, що нещодавно в Україні заблокували доступ до ютуб-каналу Юрія Бардаша. Про це повідомили в телеграм-каналі Центру протидії дезінформації РНБО України.
Що відомо про позицію Юрія Бардаша щодо війни в Україні?
На початку повномасштабного російського вторгнення продюсер із дружиною перебував на Шрі-Ланці. Згодом вони поїхали до Грузії, а тоді – в Росію.
Деякий час Бардаш ніяк не коментував війну в Україні, та зрештою долучився до поширення російської пропаганди й навіть публічно закликав до захоплення Києва та Харкова.
У 2024 році Юрій заявив, що отримав російський паспорт.
В травні того ж року СБУ оголосила Бардашу підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: пропаганда війни, виправдовування вторгнення Росії на територію України, публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та заклики до зміни меж території, встановлених Конституцією України.
Продюсер заявляв про огиду до всього, що пов'язане з Україною, а український паспорт називав "чорною міткою".
У квітні Бардаш потрапив в Україні під санкції. Його позбавили усіх українських нагород, а майно та активи заблоковані.