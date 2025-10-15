Про це Дорн розповів в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, пише Showbiz 24 з посиланням на його ютуб-канал.

Я не згоден з його (Юрія Бардаша – 24 Канал) вибором. Це не моя історія. Я б так не робив, але я не хочу говорити про нього нічого поганого,

– заявив Дорн.

Він пояснив, що не хоче судити про Бардаша, як про громадянина, бо вдячний йому за дуже важливий для нього вчинок, пов'язаний з одним з найпопулярніших треків в репертуарі.

Він купив у мене пісню "Целовать другого". Я продав її за тисячу євро чи доларів. Два роки потому він дзвонить і каже: "Мужик, ніхто цю пісню не заспіває так, як ти, тому забирай. Вона твоя і гроші можеш не віддавати",

– розповів Іван.

Артист додав, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мав записати сингл з Бардашем. Трек, за словами Дорна, планувався як телефонний дзвінок: "пацаняча розмова під класний грувчик", але так і не був реалізований. Після початку великої війни в Україні Іван не пригадує, щоб вони з продюсером спілкувалися.

Додамо, що нещодавно в Україні заблокували доступ до ютуб-каналу Юрія Бардаша. Про це повідомили в телеграм-каналі Центру протидії дезінформації РНБО України.

Що відомо про позицію Юрія Бардаша щодо війни в Україні?