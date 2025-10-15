Навіть повномасштабне вторгнення не вплинуло на позицію Івана Дорна, який продовжує співпрацювати з росіянами. Цього разу він поспілкувався з Юрієм Дудем для інтерв'ю, пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал пропагандиста.

До слова Цинізм вражає: Полунін показав голий торс і тату Путіна після втрати українського громадянства

Іван Дорн та Юрій Дудь зустрілися у Франції, де зараз проживає артист. Відео їхньої розмови триває 2,5 години. Як мовиться в описі до ролика, артист та інтерв'юер обговорювали їхню першу розмову, українську музику, війну, українську та російську мову, карʼєру в Європі та багато іншого.

Для інтерв'ю співак одягнув футболку з зображенням альбому гурту "Скрябін" – "Танець пінгвіна". Свого часу Дорн зробив кавер на однойменну пісню.

Іван Дорн погодився з думкою про те, що зараз його "не приймають ні свої, ні чужі". Але він радий тому, що вийшов за межі двох країн.

Мені не складно. Завдяки музиці, я стрибнув набагато ширше, ніж Росія та Україна. У мене з'явився шанс спробувати та помірятися силами, спробувати себе в інтернаціональній історії,

– сказав в інтерв'ю Іван Дорн.

Додамо, нещодавно Іван Дорн випустив альбом російською мовою. Він заявив, що з цим релізом "закриває гештальт". Співак сказав, що продовжує співати російською попри те, що зараз "за це треба виправдовуватися".



Іван Дорн та Юрій Дудь / Скриншот з відео

Чому перше інтерв'ю Дорна для Дудя також було скандальним?