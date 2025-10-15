Ба більше, Дорн сказав, що знав, що його про це запитають, пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Дудя.

Росіянин Юрій Дудь не стримав емоцій щодо цієї інформації. Та співак каже, що зараз дещо змінюється, адже дружина виступає проти того, щоб той ходив голим при дітях. Жінка вважає, що оскільки діти дорослішають, то їх тато має одягати труси.

Зараз я намагаюсь ходити в трусах. Але з сином ще намагаємось із цим боротись. Ми з ним у двох часто ходимо голими,

– весело розповідає артист.

Як розповідає Іван, вони удвох зранку просинаються, переконуються, що інші ще сплять, й тоді ходять голими. Він вважає, що в цьому нічого страшного немає і що його вигляд немає такого впливу на дітей, як інші це трактують.

Дудь ж зазначив, що донька співака – іншої статі. На що виконавець відповів, що він якраз і почав вдягати труси через те, що їй уже 10 років, вона починає формуватись, тому дружина змушує вдягати спідню білизну.

Мені просто подобається. Я відчуваю себе вільним без трусів. Є відчуття свободи,

– з усмішкою каже співак.

Та Дорн не приховує того, що дещо незадоволений такими змінами, що має ходити у трусах.

Він навіть зазначив, що якби не було обмежень, то інтерв'ю б теж давав голяка. Інтерв'юер зазначив, що для нього це не прийнятно.

Іван Дорн навіть додав, що діти намагаються якось сподобатись батькам. Тому їм доводиться пояснювати, "що це твій батько, а не твій чоловік чи хлопець".

Мені здається, чим більше заборон, чим більше секретів, тим більше хочеться це порушувати. А коли ти від початку у якійсь формі походив і показав, що це нормально. Ми ходимо голі, ти гола,

– підсумував суцільну нісенітницю виконавець.

Нещодавно в інтерв'ю російському виданню Republic-Weeklу артист сказав, що планує випустити російськомовний альбом.

Чому Івана Дорна не приймають в Україні?