Скандальний Іван Дорн з дружиною приїхав на Одеський кінофестиваль 2021: фото
Джерело:інстаграм Івана Дорна
Скандальний співак з України Іван Дорн, який активно гастролює в Росії, разом із дружиною Анастасією Новіковою позував на червоній доріжці Одеського кінофестивалю 2021 в день його відкриття.
Перший день 12-го Одеського кінофестивалю відвідали чимало зірок. виявилося, що серед них були не лише українські знаменитості, а й ті, хто розвиває кар'єру в країні-агресорі. Співак Іван Дорн приїхав з Росії та позував перед папараці на червоній доріжці.
Дивіться також Одеський кінофестиваль 2021: як пройшла церемонія відкриття
Іван Дорн з дружиною на ОМКФ
Артист приїхав на захід з коханою Анастасією, з якою одружився у 2013 році. Пара постала перед камерами у вбраннях від українського та грузинського дизайнера Бічолли Тетрадзе. Закохані опублікували фото з фестивалю на особистих сторінках в інстаграмі.
Були на червоній доріжці. Себе показали, на людей подивились,
– написав Дорн під фото.
Іван Дорн з дружиною на ОМКФ / Фото з інстаграму співака
Іван Дорн з дружиною на ОМКФ / Фото з інстаграму Насті Новікової
Громадянська позиція Івана Дорна
- Після початку російсько-української війни співак продовжував гастролювати в Росії та отримував головні музичні нагороди. У 2017 році він став "Кращим артистом Росії" за версією MTV.
- У коментарях російському блогеру Юрію Дудю артист називав збройну агресію Росії проти України "сваркою двох братів", а музику – тим, що може їх об'єднати.
- Дорн запевняв, що ніколи не допомагав українським військовим, хоча один з волонтерів купив за його гроші оптичний приціл.
- У 2021 році артист став запрошеним радником Олега Винника на вокальних нокаутах "Голосу країни".
- А в липні він був на Каннському кінофестивалі з російською делегацією.
- Також нещодавно Дорн виступив в Нижньому Новгороді. Там він назвав місто братом і возвеличав Кремль.