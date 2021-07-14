Для свого дебютного виходу у Каннах Дорн обрав досить суперечливий образ: незважаючи на його присутність у російській делегації, він одягнув бежеві штани та білу футболку з українським мотивом, а саме надписом латинськими літерами Galya Carries Water, що в перекладі на українську означає "Несе Галя воду". Футболка належить українському бренду Ukrainian folks, які раніше випускали тематичні футболки з рядками народних пісень у колаборації з іншим брендом жіночого одягу JUL.

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Разом з ним у складі делегації з країни-агресора були російські акторки Юлія Пересільд, Чулпан Хаматова, актори Юрій Колокольніков і Юрій Борисов, та продюсер Ілля Стюарт. Самого режисера Кирила Серебреннікова на презентації власної стрічки не було, оскільки він бути не може залишати територію РФ. У 2017 році його затримали у Москві за шахрайство, а у 2020 році його визнали винним у розкраданні бюджетних коштів.

Кирило Серебренніков, дякую тобі за мене в "Петрових", за нас – на Каннському кінофесті. До речі, фільм розірвав – це успіх. А мої колеги – справжні майстри,

– написав у своєму інстаграмі Дорн.

Разом зі скандальним Іваном Дорном у Францію прилетіла його дружина Анастасія Новікова. На червоній доріжці її не було, але вона спостерігає за фестивалем із-за "лаштунків" події.

Іван Дорн та Україна: позиція актора