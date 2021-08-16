Первый день 12-го Одесского кинофестиваля посетило немало звезд. Оказалось, что среди них были не только украинские знаменитости, но и те, кто развивает карьеру в стране-агрессоре. Певец Иван Дорн приехал из России и позировал перед папарацци на красной дорожке.
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Иван Дорн с женой на ОМКФ
Артист приехал на мероприятие с любимой Анастасией, на которой женился в 2013 году. Пара предстала перед камерами в нарядах от украинского и грузинского дизайнера Бичоллы Тетрадзе. Влюбленные опубликовали фото с фестиваля на личных страницах в инстаграме.
Были на красной дорожке. Себя показали, на людей посмотрели,
– написал Дорн под фото.
Иван Дорн с женой на ОМКФ / Фото из инстаграма певца
Иван Дорн с женой на ОМКФ / Фото из инстаграма Насти Новиковой
Гражданская позиция Ивана Дорна
- После начала российско-украинской войны певец продолжал гастролировать в России и получал главные музыкальные награды. В 2017 году он стал "Лучшим артистом России" по версии MTV.
- В комментариях российскому блогеру Юрию Дудю артист называл вооруженную агрессию России против Украины "ссорой двоих братьев", а музыку – тем, что может их объединить.
- Дорн уверял, что никогда не помогал украинским военным, хотя один из волонтеров купил за его деньги оптический прицел.
- В 2021 году артист стал приглашенным советником Олега Винника на вокальных нокаутах "Голоса страны".
- А в июле он был на Каннском кинофестивале с российской делегацией.
- Также недавно Дорн выступил в Нижнем Новгороде. Там он назвал город братом и возвеличивал Кремль.