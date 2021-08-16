Перший день 12-го Одеського кінофестивалю відвідали чимало зірок. виявилося, що серед них були не лише українські знаменитості, а й ті, хто розвиває кар'єру в країні-агресорі. Співак Іван Дорн приїхав з Росії та позував перед папараці на червоній доріжці.

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Іван Дорн з дружиною на ОМКФ

Артист приїхав на захід з коханою Анастасією, з якою одружився у 2013 році. Пара постала перед камерами у вбраннях від українського та грузинського дизайнера Бічолли Тетрадзе. Закохані опублікували фото з фестивалю на особистих сторінках в інстаграмі.

Були на червоній доріжці. Себе показали, на людей подивились,

– написав Дорн під фото.



Іван Дорн з дружиною на ОМКФ / Фото з інстаграму співака



Іван Дорн з дружиною на ОМКФ / Фото з інстаграму Насті Новікової

Громадянська позиція Івана Дорна