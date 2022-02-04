Історія сильної жінки: Наталка Карпа презентувала кліп на пісню "Чуєш, не йди"
Джерело:ютуб-канал Наталки Карпи
Співачка Наталка Карпа потішила шанувальників довгоочікуваною прем'єрою. Артистка презентувала кліп на пісню "Чуєш, не йди".
Після декретної відпустки виконавиця повернулася до роботи та активно працює над альбомом, який планує випустити у 2022 році. Одну з перших його пісень Наталка презентувала ще в листопаді минулого року, а тепер відбулася прем'єра кліпу.
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Прем'єра від Наталки Карпи
Режисер роботи Володимир Шурубура розповів, що разом з артисткою вони придумали легку лінію героїні, яка спостерігає за парою закоханих, за розвитком їхніх почуттів, як вони контрастують з часом, від закоханості до розчарування, від пристрасних поцілунків до звинувачень. Наталка у цьому кліпі розповідає історію сильної жінки, її співпереживання, зізнання, біль.
Я в ролі психотерапевтині, досліджую, здавалось б, складні моменти чужої пари, і впізнаю себе,
– зауважила артистка.
Виконавиці хотілося зануритися в глибину розповіді. Зараз у неї філософський настрій, який зображується у творчості, музиці. Наталка завжди щира зі своїм слухачем і цей ролик не став винятком.
Відео знімали у Львові ще в листопаді, коли відбулася презентація пісні. Робота над кліпом тривала декілька місяців, тому фанати змогли побачити його лише на початку лютого.
Наталка Карпа – "Чуєш, не йди": дивіться відео онлайн
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