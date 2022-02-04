Після декретної відпустки виконавиця повернулася до роботи та активно працює над альбомом, який планує випустити у 2022 році. Одну з перших його пісень Наталка презентувала ще в листопаді минулого року, а тепер відбулася прем'єра кліпу.

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Прем'єра від Наталки Карпи

Режисер роботи Володимир Шурубура розповів, що разом з артисткою вони придумали легку лінію героїні, яка спостерігає за парою закоханих, за розвитком їхніх почуттів, як вони контрастують з часом, від закоханості до розчарування, від пристрасних поцілунків до звинувачень. Наталка у цьому кліпі розповідає історію сильної жінки, її співпереживання, зізнання, біль.

Я в ролі психотерапевтині, досліджую, здавалось б, складні моменти чужої пари, і впізнаю себе,

– зауважила артистка.

Виконавиці хотілося зануритися в глибину розповіді. Зараз у неї філософський настрій, який зображується у творчості, музиці. Наталка завжди щира зі своїм слухачем і цей ролик не став винятком.

Відео знімали у Львові ще в листопаді, коли відбулася презентація пісні. Робота над кліпом тривала декілька місяців, тому фанати змогли побачити його лише на початку лютого.

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