Відома артистка Слава Камінська потішила шанувальників музичною новинкою. Вона презентувала ліричну пісню про кохання.

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Слава Камінська випустила нову пісню

Артистка презентувала композицію "Имя твое". У ній зірка розповідає історію кохання. Автором треку став Юрій Лемчук, який відомий хітами "НеАнгелів" – "Роман" та "По клеточкам".

Слава Камінська повідомила, що композиція увійде до її першого сольного альбому. Його офіційний реліз відбудеться через місяць.

Имя твое – це історія про любов, довжиною в життя. Це кохання нікуди не йде, а просто трансформується і знаходить своє продовження у дітях…

– поділилась Слава Камінська.

Співачка натякнула, що пісня присвячена її колишньому чоловіку Едгару Камінському. Адже саме від нього зірка народила двох дітей. Колишнє подружжя досі інтригує мережу романтичними кадрами.

SLAVA KAMINSKA – Имя твое: дивіться відео онлайн

Зауважимо, минулий допис Слави Камінської був не менш інтригуючим. Вона заявила, що прощається та "зачиняє за собою двері". Фани вважають, що зірка могла звернутися до екскоханого.

Реакція мережі

Нова пісня Слави Камінської здебільшого зібрала схвальні відгуки від фанів: