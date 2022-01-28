Відома артистка Слава Камінська потішила шанувальників музичною новинкою. Вона презентувала ліричну пісню про кохання.
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Слава Камінська випустила нову пісню
Артистка презентувала композицію "Имя твое". У ній зірка розповідає історію кохання. Автором треку став Юрій Лемчук, який відомий хітами "НеАнгелів" – "Роман" та "По клеточкам".
Слава Камінська повідомила, що композиція увійде до її першого сольного альбому. Його офіційний реліз відбудеться через місяць.
Имя твое – це історія про любов, довжиною в життя. Це кохання нікуди не йде, а просто трансформується і знаходить своє продовження у дітях…
– поділилась Слава Камінська.
Співачка натякнула, що пісня присвячена її колишньому чоловіку Едгару Камінському. Адже саме від нього зірка народила двох дітей. Колишнє подружжя досі інтригує мережу романтичними кадрами.
SLAVA KAMINSKA – Имя твое: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Нова пісня Слави Камінської здебільшого зібрала схвальні відгуки від фанів:
- "Дуже ніжна та чуттєва пісня, за душу зачепила";
- "Яка красива пісня. І вокал гарний, і сенс у словах є";
- "Неймовірна робота. Слава, ти шикарна";
- "Дуже круто. Музика, голос, текст – все красиво";
- "Слава поза конкуренцією. Що не пісня, то хіт";
- "Неймовірна пісня. Вітаю з прем'єрою";
- "Продовжуйте творити магію".