Відома артистка Слава Камінська потішила шанувальників музичною новинкою. Вона презентувала ліричну пісню про кохання.

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Слава Камінська випустила нову пісню

Артистка презентувала композицію "Имя твое". У ній зірка розповідає історію кохання. Автором треку став Юрій Лемчук, який відомий хітами "НеАнгелів" – "Роман" та "По клеточкам".

Слава Камінська повідомила, що композиція увійде до її першого сольного альбому. Його офіційний реліз відбудеться через місяць.

Имя твое – це історія про любов, довжиною в життя. Це кохання нікуди не йде, а просто трансформується і знаходить своє продовження у дітях…
– поділилась Слава Камінська.

Співачка натякнула, що пісня присвячена її колишньому чоловіку Едгару Камінському. Адже саме від нього зірка народила двох дітей. Колишнє подружжя досі інтригує мережу романтичними кадрами.

SLAVA KAMINSKA – Имя твое: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Нова пісня Слави Камінської здебільшого зібрала схвальні відгуки від фанів:

  • "Дуже ніжна та чуттєва пісня, за душу зачепила";
  • "Яка красива пісня. І вокал гарний, і сенс у словах є";
  • "Неймовірна робота. Слава, ти шикарна";
  • "Дуже круто. Музика, голос, текст – все красиво";
  • "Слава поза конкуренцією. Що не пісня, то хіт";
  • "Неймовірна пісня. Вітаю з прем'єрою";
  • "Продовжуйте творити магію".