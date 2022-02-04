После декретного отпуска исполнительница вернулась к работе и активно работает над альбомом, который планирует выпустить в 2022 году. Одну из первых его песен Наталья презентовала еще в ноябре прошлого года, а теперь состоялась премьера клипа.

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Премьера от Наталки Карпы

Режиссер работы Владимир Шурубура рассказал, что вместе с артисткой они придумали легкую линию героини, которая наблюдает за парой влюбленных, за развитием их чувств, как они контрастируют со временем, от влюбленности до разочарования, от страстных поцелуев к обвинениям. Наталья в этом клипе рассказывает историю сильной женщины, ее сопереживание, признание, боль.

Я в роли психотерапевта, исследую, казалось бы, сложные моменты чужой пары, и узнаю себя,

– заметила артистка.

Исполнительнице хотелось погрузиться в глубину рассказа. Сейчас у нее философское настроение, которое изображается в творчестве, музыке. Наталья всегда искренна со своим слушателем и этот ролик не стал исключением.

Видео снимали во Львове еще в ноябре, когда состоялась презентация песни. Работа над клипом длилась несколько месяцев, поэтому фанаты смогли увидеть его лишь в начале февраля.

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