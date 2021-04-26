Вакарчук тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей та рідко розповідає про кохану. В декількох інтерв'ю Святослав натякав на те, що одружений з Лялею Фонарьовою і в особливий для неї день поділився чуттєвою світлиною.
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Фото дружини Святослава Вакарчука
Народний улюбленець оприлюднив миловидний кадр у Вербну неділю. У цей день в сім'ї Вакарчука було подвійне свято. Ще його кохана святкувала день народження.
Ляля позувала на камеру, заховавшись за гілочками верби. Вона мило усміхалася та зачаровувала проникливим поглядом.
"Ось і весна настала!", – з ніжністю написав у публікації Вакарчук.
Дружина Святослава Вакарчука / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука
У коментарях прихильники Святослава долучаються до привітань та адресують його дружині приємні слова.
- "Зі святом вас і вашу весну!"
- "З днем народження, Лялю! Тепер точно має прийти справжня весна!"
- "Передавайте вітання з днем народження!"
- "Красуня! Обожнюю!"
- "Красуня! Вітаємо!"