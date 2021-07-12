Відсутність гідності: Ірма Вітовська засудила прихильників Atlas Weekend через російський слід

Українська акторка Ірма Вітовська опублікувала великий гнівний допис, де розкритикувала прихильників музичного фестивалю Atlas Weekend. Цьогоріч там виступали чимало російських зірок, тому Ірма не розуміє, як таке може відбуватись, коли в країні йде війна.

Після завершення музичного фестивалю Atlas Weekend Ірма Вітовська відреагувала на виступи в Києві та не стримала емоцій. На її думку, ті, хто "переступив через кров родинну, самі кровити будуть".

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"Зрада – це коли наші хлопці, дівчата гинуть під кулями, а ти ходиш слухати "звьозд московських, що не бачать війни і підтримують знищення твоєї країни". Я розумію, якби українці прийшли на виступ Лії Ахеджакової, які пішла проти системи і підтримує Україну... Маленька жіночка проти великого і мертвого монстра... Або ще кілька одиниць росіян, у яких є гідність і сміливість… Але бігти і веселитися під звуки тих, у кого гроші і власне рабство заткнули пельку, і замкнули совість – зрада! Зрада на крові власного народу та приречення особистого кармічного звіту…" – написала у мережі жінка.

Вона переконана, що такі вчинки можуть відгукнутись на житті їхніх дітей та онуків. Ірма додала, що "поки у твою хату не прилетить – не дійде".

"Відсутність гідності... Тому нас не поважають в світі... Бо безхребетні плазуни в масі своїй… Обіймаю кожного, хто має гідність і "лупає ту скалу"! І респект кожному, хто навертається! Це ніколи не пізно! Додаю фото нашого прапора", – підсумувала жінка.

Реакція мережі

Українську акторку підтримали чимало її прихильників:

"Музика і політика не поєднуються", – мені завжди відповідають, але коли я повторююсь і запитую, яка нах** політика, коли є війна і анексія, то людина не розуміє, що я від неї хочу…";

"Підтримую пані Ірму, бо виправляти собі хребет національної гідності і допомагати іншим надає додаткової справжньої змістовності нашому життю";

"Дякую, що завжди озвучуєте проблеми пам'яті, суспільство не цінить життя наших воїнів, мабуть, їм не болить";

"Краще і не напишеш! Ірмочко, на 100% істину пишете! І повністю з вами згідна! Сумні реалії сьогодення...";

"Особисто мене більше дивує, чому наші гурти, з відверто чіткою позицією щодо загарбників-росіян, виходять на одну сцену з ними у цьому великому "шапіто"?";

"Дякую, пані Ірмо! Читаю вас і підіймаються опущені руки! Не знаю, де ще брати сили, аби лупати сю скелю далі! 8-й рік!"

Як у 2021 році ще оскандалився Atlas Weekend

Найбільшу увагу прихильників заходу привернув приїзд та виступ російського виконавця Валерія Меладзе. Деякі відвідувачі події обурювались в мережі, а 24 канал звертався за офіційним коментарем, втім, в Atlas Weekend відповіли, що вони всього лиш відреагували на великий запит в українському суспільстві.

Ми отримали чимало повідомлень з проханнями запросити саме цього артиста на фестиваль. Крім того, Валерій Меладзе – популярний в Україні виконавець. Він регулярно виступає зі своїми концертами в українських містах. Виступи Валерія Меладзе збирають величезні зали, а квитки повністю розкуповують ще задовго до дат концертів,

– повідомили організатори Atlas Weekend у коментарі 24 каналу.

Також стало відомо, що охоронці намагались вивести з концерту хлопця, який під час виступу Меладзе тримав червоно-чорний прапор.

До слова Валерій Меладзе на Atlas Weekend: як пройшов виступ співака з країни-агресора та реакція мережі

Не меншим скандалом відзначився і російський рок-гурт Wildways, соліст якого після виступу сказав "Боже, бережи царя", натякаючи на президента Росії Путіна. Сталось це на четвертий день фестивалю, 8 липня. Українські фанати миттєво відреагували на його фразу популярною піснею-кричалкою "Путін х**ло". Таку "композицію" музиканти ніяк не прокоментували, але досі незрозуміло, чому вони сказали свою скандальну фразу.