После завершения музыкального фестиваля Atlas Weekend Ирма Витовская отреагировала на выступления в Киеве и не сдержала эмоций. По ее мнению, те, кто "переступил через кровь родственную, сами кровоточить будут".

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"Измена – это когда наши парни, девушки гибнут под пулями, а ты ходишь слушать "звезд московских, что не видят войны и поддерживают уничтожение твоей страны". Я понимаю, если бы украинцы пришли на выступление Лии Ахеджаковой, которая пошла против системы и поддерживает Украину... Маленькая женщина против большого и мертвого монстра... Или еще несколько единиц россиян, у которых есть достоинство и смелость... Но бежать и веселиться под звуки тех, у кого деньги и собственное рабство заткнули рот, и заперли совесть – измена! Измена на крови собственного народа и обречение личного кармической отчета..." – написала в сети женщина.

Она убеждена, что такие поступки могут сказаться на жизни их детей и внуков. Ирма добавила, что "пока в твой дом не прилетит – не дойдет".

"Отсутствие достоинства... Поэтому нас не уважают в мире... Потому что беспозвоночные пресмыкающиеся в массе своей... Обнимаю каждого, кто имеет достоинство и "долбит ту скалу"! И респект каждому, кто наворачивается! Это никогда не поздно! Добавляю фото нашего флага", – подытожила женщина.

Реакция сети

Украинскую актрису поддержали многие ее поклонники:

"Музыка и политика не сочетаются", – мне всегда отвечают, но когда я повторяюсь и спрашиваю, которая нах** политика, когда есть война и аннексия, то человек не понимает, что я от него хочу...";

"Поддерживаю госпожу Ирму, потому что выпрямлять себе позвоночник национального достоинства и помогать другим придает дополнительную настоящую содержательность нашей жизни";

"Спасибо, что всегда озвучиваете проблемы памяти, общество не ценит жизни наших воинов, видимо, им не болит";

"Лучше и не напишешь! Ирмочка, на 100% истину пишете! И полностью с вами согласна! Печальные реалии...";

"Лично меня больше удивляет, почему наши группы, с откровенно четкой позицией в отношении захватчиков-россиян, выходят на одну сцену с ними в этом большом "шапито"?";

"Спасибо, госпожа Ирма! Читаю вас и поднимаются опущенные руки! Не знаю, где еще брать силы, чтобы долбить сию гору дальше! 8-й год!"

Как в 2021 году еще оскандалился Atlas Weekend

Наибольшее внимание поклонников мероприятия привлек приезд и выступление российского исполнителя Валерия Меладзе. Некоторые посетители события возмущались в сети, а 24 канал обращался за официальным комментарием, впрочем, в Atlas Weekend ответили, что они всего лишь отреагировали на большой запрос в украинском обществе.

Мы получили немало сообщений с просьбами пригласить именно этого артиста на фестиваль. Кроме того, Валерий Меладзе – популярный в Украине исполнитель. Он регулярно выступает со своими концертами в украинских городах. Выступления Валерия Меладзе собирают огромные залы, а билеты полностью раскупают задолго до дат концертов,

– сообщили организаторы Atlas Weekend в комментарии 24 каналу.

Также стало известно, что охранники пытались вывести с концерта парня, который во время выступления Меладзе держал красно-черный флаг.

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Не меньшим скандалом отметилась и российская рок-группа Wildways, солист которой после выступления сказал "Боже, храни царя", намекая на президента России Путина. Произошло это на четвертый день фестиваля, 8 июля. Украинские фанаты мгновенно отреагировали на его фразу популярной песней-кричалкой "Путин х**ло". Такую "композицию" музыканты никак не прокомментировали, но до сих пор непонятно, почему они сказали свою скандальную фразу.