Днями зіркові подруги Ірина Білик і Наталія Могилевська зустрілись на зйомках новорічного вогника. Остання поспішила опублікували спільне фото у мережі.

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Іро, була рада зустрічі! З прийдешнім! Люблю тебе, моя подруго. Ми з тобою Зіта та Гіта,

– з гумором підписала Могилевська.

Вона порівняла себе та Ірину Білик з героїнями культового боллівудського фільму – сестрами-близнючками, яких розлучили в дитинстві. Однак фани провели інші паралелі.

Ірина Білик з Наталією Могилевською / Фото з інстаграму співачки

Ірину Білик порівнюють з Майклом Джексоном

Свіжий кадр співачок викликав шквал обговорення у мережі. Допис зібрав сотні коментарів і ледь не всі вони стосуються зовнішності Ірини Білик. Користувачі інстаграму нещадно хейтять артистку за пластику.

Зауважимо, Ірині Білик і раніше діставалось через зовнішність. У березні її не впізнали на фото з Єгипту, бо вона позувала без макіяжу.

Її порівнюють з Іриною Білик, Таїсією Повалій, 26-річною хрещеницею Аліною Гросу, але найбільше – з Майклом Джексоном. Натомість 46-річну Могилевську хвалять за натуральність:

"Білик уже не впізнати. Дивився і не розумів чи то Федишин підсадили, чи то Повалій повернули ";

"; "Ірина стала схожа на Аліну Гросу" ;

; "Майкл Джексон наяву";

"Ірина вже як Майкл Джексон, навіщо все це" ;

; "Молодець, Наташо, залишайтеся такою ж природною та натуральною, не бери приклад з подруг";

"Ірину не впізнати, воскова фігура" ;

; "Де ж ваше обличчя, Ірино? Що ви робите? Ви ж одна була така! Обличчя немає, заморожене";

"І справді Іра Білик як несправжня".

На відміну від інших зірок, 51-річна Білик не приховує, що часта гостя в кабінеті пластичного хірурга. Вона розповідала, що першу пластику зробила в 30 років після зустрічі з Леонідом Кучмою. На той час чинний президент України помітив її "сумні очі", тоді як причина була у навислих повіках. Так, ще молодою артистка "розвеселила" свій погляд.