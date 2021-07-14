Ірина Шейк не хоче стосунків з Каньє Вестом, – ЗМІ

Преса повідомила нові деталі роману російської моделі Ірини Шейк та американського репера Каньє Веста. Зірка нібито більше не хоче провокувати чутки про стосунки та викликати увагу преси.

Близько місяця тому модель Ірина Шейк та хіп-хоп виконавець Каньє Вест відправилися відсвяткувати день народження репера у Францію. Після цього пару запідозрили в романі. Однак зараз, схоже, їхні стосунки розвиваються не так гладко.

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Ірина Шейк не хоче стосунків з Каньє Вестом

За словами інсайдера, Каньє Вест запросив Ірину Шейк поїхати разом до Парижа на Тиждень моди. Та цього разу російська модель відмовилась від пропозиції.

Він подобається їй як друг, але вона не хоче будувати з ним відносини,

– пише джерело.

Інсайдер вважає, що виною такому рішенню Шейк є журналісти, які б переслідували пару та писали безліч статей про їхні стосунки.

"Вона не хоче провокувати чутки про роман, які неодмінно б виникли, якби вона з’явилася з ним в Парижі. Це був би ще один місяць новин", – додає інсайдер.

Роман Ірини Шейк та Каньє Веста