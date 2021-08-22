Ірина Шейк та Каньє Вест розійшлися, – ЗМІ
Джерело:People
Кількамісячний роман репера Каньє Веста та Ірини Шейк завершився. Інсайдери повідомили, що їхні стосунки ніколи не були серйозними. Зірки залишилися друзями.
Відомий американський репер та російська модель Ірина Шейк зустрілися з труднощами у стосунках ще кілька тижнів тому. Однак тепер стало відомо, що вони остаточно розірвали романтичні відносини.
До слова Не з Каньє Вестом: Ірину Шейк побачили біля будинку ймовірного бойфренда
Ірина Шейк і Каньє Вест розійшлися
За словами джерел, близьких до експари, роман Ірини та Каньє "ніколи не був чимось серйозним". Вони просто любили проводити час разом.
Каньє був зайнятий роботою і проводив час зі своїми дітьми. Це його основна мета. У нього немає часу на побачення. Проте він вважає Ірину приголомшливою,
– розповів інсайдер.
Видання також повідомило, що зірки залишилися друзями.
Що відомо про роман Каньє Веста та Ірини Шейк
- На початку червня виконавець вирішив відсвяткувати день народження за кордоном. Він вирушив до Франції, запросивши на відпочинок російську модель. Папараці підловили пару біля готелю.
- З відпочинку Ірина та Каньє повернулися також разом приватним літаком. Тоді подейкували, що зірки зустрічаються вже кілька місяців, а їхні почуття взаємні.
- Цікаво, що колишня Веста Кім Кардашян знала про стосунки ексчоловіка та Ірини Шейк ще до того, як про це стало відомо у пресі. Вона добре поставилася до їхнього роману. Колишній моделі Бредлі Купер також не був проти її нових стосунків, бо хоче бачити Ірину тільки щасливою.
- У липні стало відомо, що Ірина Шейк більше не хоче розвивати стосунки з Каньє Вестом. Їй не подобалося те, що журналісти розпускають про пару чутки.