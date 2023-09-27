Дискваліфікована учасниця "Міс України" підтвердила, що зустрічається з російським бізнесменом

Через зв’язки з росіянами Ірину Піляєву дискваліфікували з конкурсу "Міс Україна 2023". Але замість того, щоб виправдатися, учасниця підтвердила стосунки з російським бізнесменом Олександром Орловим.

Зустрічатися пара почала вже під час повномасштабної війни. Крім Ірини, з конкурсу також дискваліфікували Катерину Чувашову та Оксану Магеру.

Не пропустіть Після гучного скандалу: на "Міс Україна-2023" обрали переможницю

За її словами, це все наклеп, а її дискваліфікували незаконно. Дівчина заявила, що зараз отримує погрози.

Піляєва підтвердила стосунки з росіянином

Ірина дала інтерв'ю, у якому сказала, що пишається стосунками з Орловим. Вона назвала Олександра "хорошим росіянином".

Цікаво, що пара почала стосунки минулого року, тобто під час повномасштабної війни. Зараз українка з коханим живе за кордоном.

Ми не вибираємо, кого нам полюбити. Ми з Олександром познайомилися задовго до війни в Києві. Одразу була "іскра", але я була в стосунках. Цією весною ми побачилися в Європі і почали спілкуватися. Олександр – приклад для мене у всьому,

– сказала Піляєва.

Ірина не бачить нічого поганого в цих стосунках. Їй виявилося достатньо "антивоєнної позиції та постів у соцмережах" російського бізнесмена.

Вона розхвалює Орлова за його "підтримку України". У той час, поки українці ціною життя захищають батьківщину, Ірина цинічно видала, що не знає багато людей, які "так переживають за Україну, як її коханий".

Піляєва навіть заявила, що може показати на конкурсі "Міс Світу" ідею любові та братерства між росіянами та українцями.

Дивіться інтерв'ю з Іриною Піляєвою: відео

Частина українців засудили Ірину та наголосили, що немає "хороших росіян". Вони припускають, що це інтерв'ю замовлене бізнесменом. Водночас дехто з підписників підтримав дівчину.

Скандал навколо конкурсу "Міс Україна-2023"