Ірина Горова розповіла про перший мільйон доларів та суми, які витрачає у місяць

Продюсерка Ірина Горова розповіла про фінанси та свої витрати. Вона зізналась, коли заробила перший мільйон доларів та які суми витрачає зараз.

Засновниця та CEO Pomitni Ірина Горова розповіла, що в шоубізнесі можливо заробити мільйон доларів. Вона пригадала, як отримала першу велику суму.

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Перший був у 2013. Я не пам'ятаю, у нас не було шампанського, бризгів. Тому що це щодня відбувалося,

– пригадала з усмішкою Ірина Горова.

Найбільша покупка Горової та витрати у місяць

Ірина Горова розповіла, що найбільше грошей витратила не на покупку, а на будівництво двоповерхового дому.

"Це не покупка, це будівництво мого будиночка. Не пам'ятаю, скільки квадратних метрів. Два поверхи та підвал".

Зараз продюсерка не витрачає кошти, а вкладає їх. На місяць вона витрачає близько 2 – 3 тисяч доларів (70 – 100 тисяч гривень).

Ну якщо чесно, десь дві – три тисячі доларів, тому що немає куди ходити, нічого купувати. А коли була за кордоном, мені здається, то взагалі якщо тисяча доларів була, то це ого,

– поділилась Горова.

"У мене немає фінансової цілі. Ніколи я не думала про гроші, а про проєкти. Саме тому до проєктів прилітають гроші. Коли думаєш грошима, то ти себе обмежуєш. Раніше я думала, що мільйон – це ого, а зараз думаю 10 – ну таке собі. Не можна оцінювати грошима".

Скільки заробляють та витрачають зірки