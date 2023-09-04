Ірина Горова розповіла про перший мільйон доларів та суми, які витрачає у місяць
Джерело:Forbes Ukraine
Продюсерка Ірина Горова розповіла про фінанси та свої витрати. Вона зізналась, коли заробила перший мільйон доларів та які суми витрачає зараз.
Засновниця та CEO Pomitni Ірина Горова розповіла, що в шоубізнесі можливо заробити мільйон доларів. Вона пригадала, як отримала першу велику суму.
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Перший був у 2013. Я не пам'ятаю, у нас не було шампанського, бризгів. Тому що це щодня відбувалося,
– пригадала з усмішкою Ірина Горова.
Найбільша покупка Горової та витрати у місяць
Ірина Горова розповіла, що найбільше грошей витратила не на покупку, а на будівництво двоповерхового дому.
"Це не покупка, це будівництво мого будиночка. Не пам'ятаю, скільки квадратних метрів. Два поверхи та підвал".
Зараз продюсерка не витрачає кошти, а вкладає їх. На місяць вона витрачає близько 2 – 3 тисяч доларів (70 – 100 тисяч гривень).
Ну якщо чесно, десь дві – три тисячі доларів, тому що немає куди ходити, нічого купувати. А коли була за кордоном, мені здається, то взагалі якщо тисяча доларів була, то це ого,
– поділилась Горова.
"У мене немає фінансової цілі. Ніколи я не думала про гроші, а про проєкти. Саме тому до проєктів прилітають гроші. Коли думаєш грошима, то ти себе обмежуєш. Раніше я думала, що мільйон – це ого, а зараз думаю 10 – ну таке собі. Не можна оцінювати грошима".
Скільки заробляють та витрачають зірки
- Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару зізнавалась, що має нестабільні заробітки. За місяць вона може отримати й тисячу, і 2 тисячі доларів. Та інколи ця сума може бути значно меншою. На побут акторка витрачає 1000 доларів.
- Продюсер Михайло Ясинський розсекретив довоєнний гонорар Макса Барських – він міг становити 50 тисяч доларів.
- Тарас Тополя розповів, що витрачає у місяць дуже мало, бо невибагливий. Наприклад, за комунальні послуги без опалення він платить 4 тисячі гривень, а за ОСББ – 2 тисячі. Тополя живе в будинку з охороною.