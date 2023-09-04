Засновниця та CEO Pomitni Ірина Горова розповіла, що в шоубізнесі можливо заробити мільйон доларів. Вона пригадала, як отримала першу велику суму.
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Перший був у 2013. Я не пам'ятаю, у нас не було шампанського, бризгів. Тому що це щодня відбувалося,
– пригадала з усмішкою Ірина Горова.
Найбільша покупка Горової та витрати у місяць
Ірина Горова розповіла, що найбільше грошей витратила не на покупку, а на будівництво двоповерхового дому.
"Це не покупка, це будівництво мого будиночка. Не пам'ятаю, скільки квадратних метрів. Два поверхи та підвал".
Зараз продюсерка не витрачає кошти, а вкладає їх. На місяць вона витрачає близько 2 – 3 тисяч доларів (70 – 100 тисяч гривень).
Ну якщо чесно, десь дві – три тисячі доларів, тому що немає куди ходити, нічого купувати. А коли була за кордоном, мені здається, то взагалі якщо тисяча доларів була, то це ого,
– поділилась Горова.
"У мене немає фінансової цілі. Ніколи я не думала про гроші, а про проєкти. Саме тому до проєктів прилітають гроші. Коли думаєш грошима, то ти себе обмежуєш. Раніше я думала, що мільйон – це ого, а зараз думаю 10 – ну таке собі. Не можна оцінювати грошима".
Скільки заробляють та витрачають зірки
- Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару зізнавалась, що має нестабільні заробітки. За місяць вона може отримати й тисячу, і 2 тисячі доларів. Та інколи ця сума може бути значно меншою. На побут акторка витрачає 1000 доларів.
- Продюсер Михайло Ясинський розсекретив довоєнний гонорар Макса Барських – він міг становити 50 тисяч доларів.
- Тарас Тополя розповів, що витрачає у місяць дуже мало, бо невибагливий. Наприклад, за комунальні послуги без опалення він платить 4 тисячі гривень, а за ОСББ – 2 тисячі. Тополя живе в будинку з охороною.